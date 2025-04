PF investiga organização suspeita de fraudar empréstimos em agências da Caixa Segundo a corporação, o prejuízo às instituições financeiras envolvidas pode ultrapassar R$ 170 mil Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 08/04/2025 - 10h43 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h21 ) twitter

Foram cumpridos dois mandados de busca e dois de prisão Divulgação/Polícia Federal - 8.4.2025

A Polícia Federal, com o apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) da Bahia, prendeu preventivamente dois suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.

Segundo as investigações, o grupo teria aberto contas bancárias em diferentes cidades utilizando documentos falsos, visando obter recursos por meio de empréstimos fraudulentos. Ainda segundo o Gaeco, a movimentação bancária de uma das investigadas revela que ela atuava em conjunto com o filho, o pai e o irmão.

A suspeita, que não teve o nome divulgado, já tem histórico criminal, com processos em andamento nas varas criminais de Feira de Santana (BA) desde 2017. A operação também apurou que os investigados realizavam diversos empréstimos por meio das contas bancárias fraudadas, gerando um prejuízo superior a R$ 170 mil para as instituições financeiras envolvidas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato Reprodução/Polícia Federal - 8.4.2025

Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato.

