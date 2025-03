Policial federal aposentado era chefe de esquema de tráfico de armas para o Comando Vermelho, diz investigação Senhor das armas condenado nos EUA era parceiro de Josias João do Nascimento, policial federal aposentado, segundo PF Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 20/03/2025 - 11h44 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h00 ) twitter

Polícia Federal realiza a operação Cash Courier, que mira um esquema de tráfico internacional de armas de Miami para o Rio Divulgação/PF

A Polícia Federal foi recebida a tiros hoje em um dos 14 endereços em que cumpria mandados de busca e apreensão no âmbito da operação Cash Courier, que mira um esquema de tráfico internacional de armas de Miami, nos Estados Unidos, para o Rio de Janeiro.

Segundo fontes da PF, Marcelo Lopes Santhiago, que teria relação com a milícia no Recreio dos Bandeirantes, atirou contra os policiais na porta de casa, em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes. Marcelo era braço direito de Josias João do Nascimento, policial federal aposentado apontado agora como líder do grupo.

Nenhum policial ficou ferido no embate e Marcelo foi capturado e preso em flagrante por tentativa de homicídio. Ele também vai responder pela arma, não registrada.

Frederick Barbieri, conhecido internacionalmente como “Senhor das Armas”, também teve seus endereços vasculhados nesta manhã.

A investigação começou quando, em 2017, a polícia apreendeu um carregamento vindo de Miami com 60 fuzis AK-47 e AR-10 no Aeroporto Internacional do Galeão. Elas estavam escondidas em aquecedores de piscina e tinham como destino comunidades comandadas pelo CV (Comando vermelho).

Barbieri foi condenado por tráfico internacional de armas pela Justiça dos Estados Unidos a 12 anos de prisão e figurava como líder da organização criminosa que importou pelo menos 2 mil fuzis para a facção carioca.

Agora a Polícia Federal afirma que chegou ao verdadeiro líder do grupo. Josias do Nascimento estaria utilizando pessoas físicas e jurídicas para aquisição de imóveis e bens voltados e lavando e usufruindo do dinheiro do tráfico internacional de armas.

Os investigados vão responder pelos crimes de tráfico internacional de armas, organização criminosa, lavagem de capital, evasão de divisas, corrupção ativa e corrupção passiva. A Justiça determinou ainda o sequestro e bloqueio de bens no valor de R$ 50 milhões.

