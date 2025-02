PF investiga servidor público do Ceará suspeito de fraudar processos do INSS Segundo a corporação, o homem teria reaberto processos já indeferidos; mandados são cumpridos em Fortaleza e Morada Nova Cidades|Do R7, em Brasília 26/02/2025 - 09h09 (Atualizado em 26/02/2025 - 09h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação cumpre 3 mandados de busca e apreensão Divulgação/Polícia Federal - 26.2.2025

A Polícia Federal investiga a participação de um servidor público do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) suspeito de reabrir processos de benefícios que haviam sido anteriormente indeferidos para concedê-los indevidamente, após alterar dados nos sistemas da Autarquia Previdenciária. Os investigadores cumpriram três mandados de busca e apreensão em endereços de Fortaleza (CE) e Morada Nova (CE). Caso as condutas criminosas sejam comprovadas, o homem pode responder pelos crimes de estelionato previdenciário e inserção de informações falsas em sistemas informatizados do INSS.

Nas investigações, um relatório revelou uma lista de benefícios concedidos com severos indícios de fraude, especialmente em pedidos de supostos trabalhadores rurais. Esses pedidos haviam sido anteriormente indeferidos, geralmente por falta de comprovação de atividade rural.

“Em alguns casos, os mesmos requerimentos foram reabertos e concedidos sem haver qualquer recurso administrativo. Em outros, novos pedidos foram realizados nos mesmos termos, obtendo decisões administrativas favoráveis pouco tempo após os indeferimentos. Em várias ocasiões, foram gerados retroativos após as concessões indevidas, ou foram realizados empréstimos consignados, visando aumentar os ganhos decorrentes dessas concessões indevidas.”

O nome do alvo não foi divulgado pela Polícia Federal

‌