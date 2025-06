Lula se solidariza com vítimas de acidente com balão e oferece apoio do governo Presidente lamentou tragédia em SC que deixou ao menos oito mortos Brasília|Do R7, em Brasília 21/06/2025 - 12h40 (Atualizado em 21/06/2025 - 12h44 ) twitter

Acidente com balão em Santa Catarina Reprodução redes sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a queda de um balão tripulado na manhã deste sábado (21) em Santa Catarina que deixou ao menos oito pessoas mortas. Além disso, o presidente disse que o governo federal está à disposição para ajudar as autoridades locais.

“Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado em Santa Catarina. E colocar o Governo Federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes”, disse o presidente.

Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado em Santa Catarina. E colocar o Governo Federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes. — Lula (@LulaOficial) June 21, 2025

O acidente ocorreu em Praia Grande. Um balão caiu próximo a um posto de saúde, deixando oito mortos. Das 21 pessoas a bordo, 13 sobreviveram.

O Corpo de Bombeiros ainda realiza o resgate das vítimas, e a causa da queda teria sido um incêndio. Vídeos mostraram o balão em chamas no céu antes de ele despencar.

