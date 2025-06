Batidas em árvore, gritos de crianças e pânico: turista a bordo grava queda de balão em SP

Uma mulher morreu e outras 13 pessoas ficaram feridas após uma queda de balão na área rural do município de Capela do Alto, interior de São Paulo, por volta das 8h deste domingo (15).

Segundo a PM (Polícia Militar), equipes do 22° Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionadas para uma queda de balão tripulado, na Estrada Municipal Vereador Geraldo Portela.

O balão saiu da cidade de Boituva, também no interior, mas perdeu a altitude e acabou caindo em um milharal em Capela do Alto.

Uma mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras 12 vítimas tiveram apenas escoriações e foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal da cidade.

Uma vítima foi socorrida em estado grave e precisou ser encaminhada para Sorocaba. Ao todo, havia 33 passageiros no balão, além do piloto.

Segundo informações iniciais, o balão seria operado por uma empresa que não está inscrita na Federação Paulista de Balonismo, e o piloto estaria com a licença vencida. Ele acabou detido.

O caso está sendo apresentado na Delegacia de Capela do Alto.

A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que investiga o caso. Leia a nota na íntegra:

"A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), informa que, neste domingo (15/06), investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) - órgão regional do CENIPA, com sede em São Paulo (SP) - foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo um balão livre tripulado de matrícula BR-BEST, no município de Capela do Alto (SP).

Durante a Ação Inicial, são aplicadas técnicas específicas por profissionais qualificados e credenciados, responsáveis pela coleta e confirmação de dados, preservação dos elementos, verificação inicial dos danos causados ao balão livre tripulado ou por ele, e levantamento de outras informações necessárias à investigação."

Leia o comunicado da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública):

"A Polícia Civil investiga a queda de um balão tripulado ocorrida por volta das 7h50 deste domingo (15), na Estrada Municipal Vereador Geraldo Portela, em Capela do Alto, interior de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, aproximadamente 33 pessoas estavam a bordo da aeronave. Durante o voo, o piloto realizou tentativas mal sucedidas de pouso em áreas inadequadas, o que resultou na queda dos ocupantes. Uma das vítimas, uma gestante, foi socorrida e levada a um hospital em Sorocaba, mas não resistiu aos ferimentos. A Guarda Civil Municipal prestou os primeiros socorros no local. O caso está sendo registrado pelo plantão da Delegacia de Tatuí, que determinou a prisão em flagrante do piloto. O Instituto de Criminalística (IC) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) foram acionados para apurar as causas do acidente, que está sendo investigado como homicídio culposo."

A apuração é de Laura Lourenço e Gabriel Benfica, da Agência RECORD.