Queda de balão deixa oito mortos em Santa Catarina

O balão com 21 pessoas a bordo despencou em alta velocidade, depois de pegar fogo durante um voo. Treze pessoas sobreviveram. O piloto disse que mandou os passageiros pularem do cesto quando o balão em chamas chegou perto do chão, mas nem todos conseguiram, e o calor fez o balão subir novamente. Veja todos os detalhes do acidente.



