Polícia identifica dois milicianos envolvidos em tiroteio que causou a morte de estudante no RJ Eles foram presos em flagrante; duas crianças também foram baleadas durante confronto entre grupos rivais

Alto contraste

A+

A-





Universitário foi baleado durante confronto entre facções rivais em Seropédica Universitário foi baleado durante confronto entre facções rivais (RECORD)

A Polícia Civil prendeu em flagrante dois homens por envolvimento na morte do universitário Bernardo Paraíso, de 24 anos, atingido durante um tiroteio em Seropédica, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde dessa segunda-feira (8). Duas crianças também foram baleadas.

Segundo as investigações, os homens fazem parte da milícia que atua na região. Eles foram presos por policiais civis e agentes do Programa Seropédica Presente. Com eles, foram apreendidos um fuzil, duas pistolas, uma granada, dinheiro e dois veículos roubados.

O caso está sendo investigado pela DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense), que tenta identificar os responsáveis pelos disparos que atingiram as vítimas.

A suspeita é de que o tiroteio tenha ocorrido pela disputa de território por organizações criminosas na região. Nas redes sociais, moradores reclamaram que Seropédica tem sido palco de uma guerra violenta entre bandidos.