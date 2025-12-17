Vídeo : Resgate de passageiros em ônibus alagado mobiliza bombeiros no Rio de Janeiro
O coletivo foi surpreendido pelo temporal enquanto passava pelo bairro de Campo Grande, na Zona Oeste da cidade
O Corpo de Bombeiros realizou o resgate de passageiros dentro de um ônibus alagado no bairro de Campo Grande, zona oete do Rio. Desde ontem à tarde, o alerta de chuvas intensas foi acionado para todos os municípios. Petrópolis chegou a acionar sirenes de alarme, enquanto a capital entrou em Estágio 2 às 7h. Segundo a Defesa Civil, há registros de chuva forte a muito forte nas regiões Sul, Capital e Serrana, e de chuva fraca a moderada na Costa Verde, Baixada Fluminense e Metropolitana. Em Petrópolis, a temperatura mínima chegou a 15,1°C. Ventos variam de fracos a moderados, com rajadas fortes na Costa Verde, Sul II, Capital e Metropolitana.
Últimas
Criminosos invadem clínica da família ao lado de delegacia no Rio de Janeiro
Os quatro homens roubaram clínica que fica na Praça Seca, próximo à 28ª DP
Mulher é assassinada na frente das filhas no Complexo do Chapadão, zona norte do Rio
Júlia Rodrigues, de 22 anos, foi morta a facadas; uma das filhas, de 2 anos, sofreu ferimentos e recebeu atendimento médico
Circuito Favela Gourmet destaca gastronomia do Morro do Vidigal
Evento vai até sábado e apresenta pratos de diversas comunidades do Rio de Janeiro
Polícia Civil realiza operação para combater comércio ilegal de armas e drogas no Complexo da Maré
Objetivo é cumprir mandados de busca e apreensão contra traficantes do Comando Vermelho na Nova Holanda, em outras áreas da zona norte, e em Maricá
Sequestradora é presa após crime no Rio: bebê é resgatada em Minas Gerais
Mulher sequestrou bebê e irmã; mãe das crianças está em estado grave com queimaduras
Rios transbordam e deixam Petrópolis, na Região Serrana do RJ, em estado de alerta
Várias sirenes foram acionadas como alerta à população para buscar pontos de apoio; ruas foram tomadas por água e detritos arrastados pela correnteza
Desembargador Cláudio de Mello Tavares assume presidência do TRE-RJ
Cláudio de Mello Tavares liderará o Tribunal Regional Eleitoral com foco no combate ao crime organizado nas eleições
Fortes chuvas deixam ruas alagadas na zona oeste e afetam circulação dos trens na zona norte do Rio
De acordo com o COR, Rio entrou no Estágio 2, às 6h45; passageiros de ônibus precisaram ser resgatados pelos Bombeiros com bote, em Campo Grande
Ceia Solidária da Igreja Universal acolhe moradores em situação de rua no Rio de Janeiro
Evento oferece alimentação, cuidados pessoais e apoio espiritual a 300 pessoas
Lideranças que geram emprego e renda são homenageadas no Baile do Empresário no Rio de Janeiro
Evento em Copacabana reuniu empreendedores de várias áreas e estados brasileiros
Adolescente e namorado adulto planejaram assassinato da mãe da jovem por ser contra relacionamento
Corpo de Rosa Maria da Silva, de 53 anos, foi retirado de um poço artesiano em São Gonçalo; Filha de 14 anos e Marcelo, de 41 anos, confessaram o crime
Perícia será realizada para identificar causas do incêndio em loja de motos elétricas em Copacabana
Três pessoas ficaram feridas e uma delas foi levada em estado grave para a UPA de Copacabana
VÍDEO: Bandidos assaltam farmácia na Taquara, zona sudoeste do Rio
Câmeras registraram momento em que três criminosos renderam funcionária e roubaram dinheiro e mercadorias; entre itens levados estavam canetas emagrecedoras
Homem é preso após agredir ex-namorada por causa de energético em Campo Grande, zona oeste do Rio
Gleyce comprou um energético em lata, mas Jefferson queria uma garrafa maior; homem desferiu socos, chutes e tentou atropelar mulher com um carro