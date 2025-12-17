Vídeo : Resgate de passageiros em ônibus alagado mobiliza bombeiros no Rio de Janeiro

O Corpo de Bombeiros realizou o resgate de passageiros dentro de um ônibus alagado no bairro de Campo Grande, zona oete do Rio. Desde ontem à tarde, o alerta de chuvas intensas foi acionado para todos os municípios. Petrópolis chegou a acionar sirenes de alarme, enquanto a capital entrou em Estágio 2 às 7h. Segundo a Defesa Civil, há registros de chuva forte a muito forte nas regiões Sul, Capital e Serrana, e de chuva fraca a moderada na Costa Verde, Baixada Fluminense e Metropolitana. Em Petrópolis, a temperatura mínima chegou a 15,1°C. Ventos variam de fracos a moderados, com rajadas fortes na Costa Verde, Sul II, Capital e Metropolitana.