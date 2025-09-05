Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Enel é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (5)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

São Paulo|Do R7

ENEL remove 5 toneladas de cabos clandestinos em 6 meses ABC do ABC

Enel é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (5). A companhia anunciou hoje a remoção de mais de 5 toneladas de cabos e equipamentos irregulares ou clandestina nos postes da região metropolitana de São Paulo nos últimos 6 meses.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 14h12 desta sexta.

Os estados que mais buscaram pelo termo “Enel” são: Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro, apontou o Google Trends. Confira:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.