Enel é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (5)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
Enel é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (5). A companhia anunciou hoje a remoção de mais de 5 toneladas de cabos e equipamentos irregulares ou clandestina nos postes da região metropolitana de São Paulo nos últimos 6 meses.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 14h12 desta sexta.
Os estados que mais buscaram pelo termo “Enel” são: Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro, apontou o Google Trends. Confira: