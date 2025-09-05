Enel é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (5) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma São Paulo|Do R7 05/09/2025 - 15h29 (Atualizado em 05/09/2025 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ENEL remove 5 toneladas de cabos clandestinos em 6 meses ABC do ABC

Enel é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (5). A companhia anunciou hoje a remoção de mais de 5 toneladas de cabos e equipamentos irregulares ou clandestina nos postes da região metropolitana de São Paulo nos últimos 6 meses.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 14h12 desta sexta.

Os estados que mais buscaram pelo termo “Enel” são: Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro, apontou o Google Trends. Confira: