Terremoto em São Paulo: moradores recebem alerta na madrugada desta sexta (14) Notificação não foi feita pela Defesa Civil, e, sim, pelo Google para usuários do sistema Android; nenhum órgão oficial registrou tremor São Paulo|Do R7 14/02/2025 - 03h23 (Atualizado em 14/02/2025 - 12h20 )

Alerta de terremoto recebido no celular por moradores de São Paulo Reprodução/Google

Moradores de diversas regiões do estado de São Paulo foram surpreendidos, na madrugada desta sexta-feira (14), com um alerta de terremoto emitido pelo sistema de detecção de tremores dos celulares Android. A notificação indicava a possibilidade de abalos sísmicos com magnitudes de 5,5 no litoral do estado, na região de Ubatuba.

A Defesa Civil informou que o alerta não foi emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências do estado, mas possivelmente por um serviço do Google. “Segundo o Centro de Sismologia da USP não foi registrado nenhum abalo sísmico no estado de SP. Não há nenhuma ocorrência registrada ou em atendimento pelas equipes das Defesas Civis municipais”.

O Google ainda não se manifestou sobre o assunto.

Alerta de terremoto

Além do aviso sobre os tremores, o sistema do Android também forneceu orientações de segurança, recomendando o uso de sapatos, a verificação das saídas de gás e a precaução para evitar construções que possam estar danificadas.

O alerta do Android funciona com sensores dos próprios dispositivos para detectar movimentações sísmicas e pode emitir notificações preventivas com base em dados globais de sismologia.

O Brasil não está localizado em uma zona de grande atividade sísmica, mas pequenos tremores ocorrem ocasionalmente, principalmente em áreas próximas ao litoral e regiões de falhas geológicas.

