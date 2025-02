Todos os itens da Farmácia Popular serão totalmente gratuitos para a população Ministério anunciou que coparticipação não será mais cobrada em fraldas geriátricas e remédio para diabete mellitus Saúde|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 13/02/2025 - 19h09 (Atualizado em 13/02/2025 - 20h02 ) twitter

Fralda geriátrica e Dapagliflozina serão gratuitos Reprodução/AGU - Arquivo

A ministra da Saúde , Nísia Trindade, anunciou nesta quinta-feira (13) que todos os 41 itens disponíveis em Farmácias Populares serão distribuídos de forma totalmente gratuita. Com essa medida, as fraldas geriátricas e um remédio para diabete mellitus associada a doença cardiovascular, que antes precisavam do pagamento de coparticipação, serão de graça.

Essa determinação vai garantir economia de R$ 190 por mês para os usuários da Dapagliflozina. Já no caso das fraldas para pessoas com deficiência ou acima de 60 anos, a pasta calcula o uso de 40 unidades a cada dez dias, o que vai gerar uma economia de R$ 270. O ministério afirma que mais de 1 milhão de pessoas vai se beneficiar com a medida.

A ministra afirma que essa ampliação visa melhorar o envelhecimento da população, e que a pasta busca outras ampliações. “Tivemos mais de 24 milhões de pessoas beneficiadas em 2024 e vamos aumentar ainda mais esse alcance principalmente nas áreas mais remotas desse país”, pontua.

Novas farmácias

Nísia também anunciou que o ministério vai abrir o credenciamento para farmácias privadas de 758 cidades que não contam com o Farmácia Popular. Esse cadastro foi retomado em 2023, depois de oito anos sem novas unidades.

Segundo a pasta, a expectativa com essa ampliação é a universalização do Farmácia Popular. Hoje, 31 mil farmácias estão distribuídas em 4.812 municípios, o que representa 86% do total de cidades e um alcance de 97% da população.