‘Tive que voltar com medo’, diz médico que andou de tirolesa sem cabo de segurança em GO Em um dos momentos, Fernando Prudente chegou a tirar as duas mãos do equipamento para mexer no celular Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 26/01/2025 - 15h25 (Atualizado em 26/01/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Parque já alterou os procedimentos de segurança Reprodução/Instagram/@dr.fernandoprudente - 20.1.2025

O médico ortopedista Fernando Prudente usou as redes sociais para relatar o susto que viveu durante um momento de lazer em um parque em Luziânia (GO). Durante um passeio em uma tirolesa de bicicleta, um dos cabos de segurança do equipamento não foi corretamente conectado. No decorrer do passeio, ele começou a conversar com a esposa e percebeu que a bicicleta começou a balançar (veja vídeo a seguir). A postagem foi feita há seis dias em seu perfil pessoal. “Às vezes a ignorância é uma bênção”, escreveu ele. O R7 tenta contato com o parque.

Em um dos momentos, Fernando chegou a tirar as duas mãos do guidão para mexer no celular. Segundo o vídeo, o médico só percebeu a falha após chegar ao outro lado. “O pior é que, quando a gente chegou lá [do outro lado], eu tive que voltar com medo”, afirmou.

Em outro vídeo, postado pelo perfil de Fernando, o diretor de operações do parque, identificado como Donizete, reconheceu o risco da situação e se desculpou pelo ocorrido. “Ele me mostrou um novo protocolo, que, mesmo se o funcionário esquecer o cabo de segurança, a bicicleta não sai”, completou Fernando.

“Foi um prazer estar com você. Realmente, já fizemos todos os procedimentos, revisamos todos os protocolos de segurança e quem quiser ir à atração pode ficar tranquilo, porque ela está segura”, afirmou Donizete.