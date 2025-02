Dino libera emendas para 3 ONGs com fiscalização da CGU nos recursos Dinheiro foi liberado após a CGU informar que as entidades promoveram ajustes e agora cumprem as exigências

Brasília|Do Estadão Conteúdo 25/01/2025 - 13h38

