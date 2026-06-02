‘Tubarão Tigre’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (2) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

'Fomos tomar um caldinho e se divertir', diz primo de mulher mordida por tubarão-tigre no Recife Kris-Mikael Krister / Divulgação

“Tubarão Tigre” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (2). A espécie de tubarão chegou aos trends após os dois ataques a seres humanos nas praias da região metropolitana de Recife.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 00h12 desta terça (2). Confira: