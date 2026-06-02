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‘Tubarão Tigre’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (2)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Cidades|Do R7

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'Fomos tomar um caldinho e se divertir', diz primo de mulher mordida por tubarão-tigre no Recife Kris-Mikael Krister / Divulgação

“Tubarão Tigre” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (2). A espécie de tubarão chegou aos trends após os dois ataques a seres humanos nas praias da região metropolitana de Recife.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 00h12 desta terça (2). Confira:

Tubarão Tigre Reprodução/googletrends

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