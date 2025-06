Vídeo: bombeiros salvam cadela que ficou com a cabeça presa em roda de caminhão em Goiás Animal estava em uma oficina quando prendeu a cabeça na peça Cidades|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 25/06/2025 - 20h09 (Atualizado em 25/06/2025 - 20h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nesta quarta-feira (25), o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás salvou uma cadela que ficou presa na roda de um caminhão em uma oficina mecânica na Vila Maria, na cidade de Aparecida de Goiânia.

O animal ficou com a cabeça presa ao tentar passar pelo vão da roda. A cadela foi encontrada com vários ferimentos no pescoço e com a respiração ofegante. Para ser retirada, a peça precisou ser quebrada pela equipe com uma espécie de alicate.

Cadela foi salva pelos bombeiros após prender cabeça em roda de caminhão Divulgação/ CBMGO/25-06-2025

De acordo com os bombeiros, a operação exigiu muito cuidado e coordenação das equipes para evitar agravar o sufocamento ou provocar novas lesões no animal.

Após a ação, os tutores da cachorra a levaram a um veterinário para tratar as lesões provocadas pelo acidente.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp