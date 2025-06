Gripe aviária: Saúde do DF cria centro de operações para combater doença Distrito Federal tem dois casos confirmados da doença, mas não são em animais comerciais Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 23/06/2025 - 17h49 (Atualizado em 23/06/2025 - 18h17 ) twitter

DF não tem casos registrados em aves comerciais Reprodução/Agência Brasil - Arquivo

A SES (Secretaria de Saúde) do DF instituiu nesta segunda-feira (23) o COE (Centro de Operações de Emergência em Saúde) para combater a gripe aviária . A medida foi publicada no DODF (Diário Oficial do DF). Dois casos foram confirmados no Distrito Federal no Zoológico de Brasília — um irerê silvestre de vida livre e um emu , parte dos animais do zoo.

O subsecretário de Vigilância à Saúde, Fabiano dos Anjos Martins, afirma que a criação do Centro é fundamental para impedir o avanço do vírus. É uma medida preventiva e estratégica que permite que a SES-DF atue de forma organizada, monitorando a situação, fortalecendo ações de vigilância e capacitando as equipes”, afirma.

Segundo o GDF, o COE vai desenvolver estratégias e ações de prevenção, contenção e controle da gripe aviária no âmbito do DF, buscando a ampliação da capacidade de resposta.

O Centro também vai elaborar fluxos e protocolos de vigilância e assistência, capacitação de servidores e a disponibilização de informações técnicas.

Casos no DF

O GDF confirmou no dia 16 que foi identificado o vírus da gripe aviária em um emu do Zoológico de Brasília que apresentou indícios da doença na última semana. O emu — ave de origem australiana — teve sintomas neurológicos e evolução do quadro clínico, e a equipe técnica optou por fazer a eutanásia do animal. O diagnóstico de gripe aviária foi confirmado pelo LFDA (Laboratório Federal de Defesa Agropecuária).

Segundo a Seagri (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural), o recinto em que a ave estava foi higienizado e desinfectado, com as medidas de biossegurança sendo “rigorosamente adotadas”.

Até esta segunda, nenhum outro animal do Zoológico apresentou sintomas da doença.

O outro animal identificado com a gripe foi um irerê — um tipo de pato — que foi encontrado morto dentro do zoo. Ele era um animal de vida livre que frequentava o local pela disponibilização de abrigo, água e alimentos.

Amostras foram recolhidas e a doença foi confirmada dias depois. O Zoológico segue fechado para visitação desde então.

