'Todos esportes de aventura possuem risco natural', explica porta-voz do Corpo de Bombeiros

A brasileira Juliana Marins foi encontrada morta nesta terça-feira (24), após cair durante uma trilha em um vulcão na Indonésia. A informação foi confirmada pela família por meio de uma rede social e também pelo Itamaraty. A publicitária de 26 anos sofreu um acidente na última sexta-feira (20) durante uma subida ao Monte Rinjani, ponto turístico da Indonésia. Ela caiu de uma altura de aproximadamente 300 metros e ficou presa em uma área de difícil acesso .



O Monte Rinjani tem 3.700 metros de altura e é o segundo maior vulcão da Indonésia. O trajeto é conhecido por ser arriscado e ao menos cinco mortes foram registradas no local nos últimos cinco anos.



Em entrevista ao Hora News , a capitã Karoline Magalhães, porta-voz do Corpo de Bombeiros , explica que “todas as trilhas e todos os esportes de aventura possuem um risco natural”, e que as pessoas precisam se atentar às condições físicas e tomar algumas providências — a contratação de um guia experiente e cadastrado é destacada pela capitã.



“No Brasil, não temos nenhum vulcão ativo, mas temos trilhas, outras montanhas, onde é muito comum que as pessoas façam e, por vezes, o Corpo de Bombeiros é acionado para resgatar as pessoas, ou perdidas em mata, ou feridas. Então, as pessoas precisam ter a consciência de que o risco sempre existe”, conclui.