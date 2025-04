Acompanhe ao vivo o lançamento da ação de vacinação nas escolas de 2025 Iniciativa promove o engajamento de estudantes, professores e pais na proteção de crianças e adolescentes Economia|Do R7, em Brasília 10/04/2025 - 11h04 (Atualizado em 10/04/2025 - 11h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os ministério da Educação e Saúde apresentam, nesta quinta-feira (10), a ação de vacinação nas escolas, iniciativa para engajamento da comunidade escolar – estudantes, professores e pais – na proteção de crianças e adolescentes. A ação acontece por meio do Programa Saúde na Escola. Na oportunidade, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também anuncia novidades relacionadas à Caderneta da Criança.

O governo federal já havia anunciado alguns detalhes do projeto, como os imunizantes prioritários. Entre eles, estão: Tríplice Viral, Febre Amarela e HPV para crianças a partir dos 5 anos. Já sobre a caderneta de vacinação infantil, uma das novidades é que a vacina da gripe está incluída no calendário de crianças de seis meses a menores de seis anos.

Além disso, está prevista a Semana de Intensificação da Vacinação nas Escolas, que deve ocorres entre os dias 14 e 30 de abril. Chamada de “movimentação estratégica”, o projeto visa reforçar a conscientização e estimular a adesão à imunização, com ações de comunicação, sensibilização, vacinação, farmacovigilância e monitoramento, realizadas tanto nas escolas quanto em unidades de saúde, conforme a organização pactuada entre as gestões.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp