STF começa a julgar ação sobre planos de saúde contra ampliação de coberturas Nesta sessão, o relator, ministro Luís Roberto Barroso, vai ler o relatório e os envolvidos apresentarão suas sustentações orais Brasília|Do R7 10/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/04/2025 - 02h00 )

Barroso é o relator do caso no STF Gustavo moreno/STF - 09.04.2025

O STF (Supremo Tribunal Federal) vai começar a julgar, nesta quinta-feira (10), uma ação apresentada pela Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão Em Saúde) contra uma lei federal que ampliou a cobertura dos planos de saúde para procedimentos não previstos na lista da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Na ação, a Unidas alega que a norma causaria desequilíbrio no setor e poderia inviabilizar a manutenção dos planos de saúde. Além disso, a entidade quer suspender os trechos da Lei 14.454/2022 que determinam que o rol da ANS servirá como uma lista base e os procedimentos que não estão no rol poderão ser cobertos pelos planos de saúde, mediante alguns critérios.

Nesta sessão, o relator, ministro Luís Roberto Barroso, vai ler o relatório e os envolvidos apresentarão suas sustentações orais. A leitura de votos dos ministros será feita em outo momento, com data ainda a ser marcada.

Ao todo, 14 entidades poderão expor seus pontos de vista sobre o tema, como:

Unimed do Brasil

Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge)

Apoio a Pesquisa e Pacientes de Canabis Medicinal (Apepi)

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD Nacional)

Associação Nacional de Atenção ao Diabetes (ANAD)

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM – Nacional)

Instituto Diabetes Brasil (IDB Nacional)

Conselho Federal de Enfermagem (Cofen)

Associação Brasileira de Proteção aos Consumidores de Planos e Sistemas de Saúde (Saúde Brasil)

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito)

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)

Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência (CRPD)

Associação Beneficente de Amparo a Doentes de Câncer (Abadoc)

Defensoria Pública da União (DPU)

Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma)

Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma)

Federação Nacional de Saúde Suplementar (Fenasaúde)

