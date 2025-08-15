ARTIGO — Renascimento do crédito para pequenos negócios: o papel transformador do Sebrae e do FAMPE ‘Quase metade (48%) dos empreendedores que buscaram crédito novo em 2025 tiveram seus pedidos aprovados’ Economia|Décio Lima, Presidente do Sebrae 15/08/2025 - 11h08 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Décio Lima fala sobre a importância do crédito para os micro e pequenos negócios Erivelton Viana/Sebrae

O mercado de crédito para donos de pequenos negócios vive hoje seu momento mais promissor desde 2020. Micro e pequenas empresas encontram um ambiente mais favorável para obter empréstimos — um fator essencial para sua sobrevivência e crescimento. Essa melhora é fruto da atuação estratégica do Sebrae, por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE).

Os números confirmam essa virada. Quase metade (48%) dos empreendedores que buscaram crédito novo em 2025 tiveram seus pedidos aprovados — um salto expressivo frente aos 26% registrados em 2022 e aos 33% em 2023. O acesso também está mais fácil: quase 4 em cada 10 empreendedores afirmam não ter encontrado dificuldades para obter o empréstimo, o melhor resultado desde 2015. Para se ter ideia, em 2022, 84% relatavam obstáculos.

O Sebrae atua para enfrentar as barreiras históricas que travam o crescimento dos pequenos negócios. Acompanhamos os empreendedores desde antes da solicitação do crédito até a liquidação do empréstimo, garantindo que o recurso seja aplicado de forma estratégica na gestão da empresa. Essa abordagem proativa, que oferece garantias por meio do FAMPE e assistência especializada, confere maior segurança às operações e, consequentemente, incentiva a concessão de crédito.

História

A trajetória do FAMPE reflete a visão de futuro do Sebrae. Criado há 30 anos, no primeiro ano do Plano Real e em meio à instabilidade econômica, o Fundo surgiu para superar a falta de garantias e a assimetria de informações que afastavam as micro e pequenas empresas do sistema financeiro. Sua finalidade era clara: aproximar os pequenos negócios e as instituições financeiras, oferecendo garantia complementar e preparando o empresário com orientação e consultoria.

‌



Na primeira década de existência (1995-2005), o FAMPE realizou 18,2 mil operações, totalizando R$ 601,6 milhões em crédito. Os 10 anos seguintes marcaram um salto exponencial, com 250 mil operações e um volume de R$ 10,9 bilhões, impulsionado pela atuação do Banco do Brasil e pela inclusão de Agências de Fomento estaduais. Os últimos dois anos consolidou a expansão do Fundo, que ampliou sua rede de parceiros para 33 agentes operadores, incluindo bancos públicos e privados, cooperativas de crédito e fintechs. O fundo de aval do Sebrae se aliou aos esforços do presidente Lula com o Programa Acredita.

Mais investimento

Em 2024, realizamos um aporte de R$ 2 bilhões no FAMPE, que vai possibilitar a concessão de R$ 30 bilhões em crédito para os pequenos negócios nos próximos anos. Reforçamos ainda nossa rede de atendimento com agentes de crédito e finanças, rede própria e de parceiros, garantindo uma jornada de crédito consciente. Apenas no último ano, o programa Acredita Sebrae viabilizou R$ 6 bilhões em crédito, em 80 mil operações, envolvendo 606 mil atendimentos.

‌



Seguiremos fortalecendo as MPEs, em especial os grupos historicamente excluídos do crédito, em particular as donas de negócio. Criamos uma linha especial para elas, que concede até 100% de aval para as operações de crédito para pequenos negócios liderados por mulheres.

O Sebrae tem plena consciência de sua missão: defender os pequenos negócios e estimular o empreendedorismo no Brasil. Com dois terços da economia mundial formada por crédito, não podemos permitir que os pequenos sejam deixados de lado em um mercado moldado para os grandes.

Décio Lima é presidente do Sebrae