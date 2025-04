Brasil abre 1,4 milhão de pequenos negócios no 1º trimestre e bate recorde de MEIs Segundo o estudo, 47 milhões de brasileiros estão à frente de algum tipo de negócio Economia|Do R7, em Brasília 15/04/2025 - 08h19 (Atualizado em 15/04/2025 - 08h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sudeste segue como a região com maior número absoluto de novos negócios Tânia Rêgo/Agência Brasil - Arquivo

O Brasil registrou a abertura de mais de 1,4 milhão de pequenos negócios nos três primeiros meses de 2025, segundo levantamento do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). O número exato chegou a 1.407.010 novos CNPJs até março, com destaque para os MEIs (microempreendedores individuais), que representam 78% do total.

O crescimento na formalização dos MEIs foi expressivo: 35% a mais do que no mesmo período de 2024. Já as MPEs (micro e pequenas empresas) também avançaram, com aumento de 28% nas aberturas no primeiro trimestre.

O Sudeste segue como a região com maior número absoluto de novos negócios, puxada por São Paulo (28,6%), Minas Gerais (10,9%) e Rio de Janeiro (7,8%). Mas o maior avanço proporcional ocorreu em outras regiões: Ceará (56,8%), Piauí (55,3%) e Amazonas (51,3%) lideraram o crescimento percentual em comparação com o primeiro trimestre do ano passado.

Serviços dominam os novos negócios

O setor de Serviços segue sendo o principal motor do empreendedorismo no país. Em março, 63,7% dos pequenos negócios abertos estavam nessa área, somando 257.156 registros. Em seguida aparecem os setores de Comércio (20,8%), com 83.921 registros, e Indústria da Transformação (7,6%), com 30.859.

‌



MEIs mais comuns: entrega, beleza e ensino

Entre os MEIs, as atividades com maior número de registros em março foram:

Transporte rodoviário de carga – 20.526 registros

Atividades de malote e entrega – 20.093

Serviços de beleza e cabeleireiros – 18.278

Publicidade – 18.139

Atividades de ensino – 15.937

Já entre as micro e pequenas empresas (MPEs), os destaques foram:

‌



Atividades de saúde, exceto médicas e odontológicas – 5.620

Serviços médicos e odontológicos ambulatoriais – 5.373

Serviços de escritório e apoio administrativo – 4.888

Restaurantes e estabelecimentos de alimentação – 3.563

Publicidade – 2.661

Brasil sobe no ranking global de empreendedores estabelecidos

Outro reflexo dessa política aparece nos dados do Monitor Global de Empreendedorismo, pesquisa conduzida no Brasil pelo Sebrae em parceria com a Anegepe (Associação Nacional de Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo). Segundo o estudo, 47 milhões de brasileiros estão à frente de algum tipo de negócio, formal ou informal.

‌



A Taxa de Empreendedores Estabelecidos — que considera negócios com mais de 3,5 anos de operação — subiu de 8,7% em 2020 para 13,2% em 2024, o maior patamar em quatro anos. Com isso, o Brasil subiu duas posições no ranking global, passando da 8ª para a 6ª posição entre os países com mais empreendedores estabelecidos, à frente de potências como Reino Unido, Itália e Estados Unidos.

Além disso, a Taxa de Empreendedorismo Total (que inclui os empreendedores iniciantes) também cresceu, passando de 30,1% para 33,4% entre 2023 e 2024.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp