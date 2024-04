Atacadão atinge a marca de 106 lojas no estado de São Paulo

Alto contraste

Rede atacadista reforça expansão e abre mais duas lojas na capital

O Atacadão inaugurou, nos dias 20 e 21 de março, duas novas unidades em São Paulo, nos bairros da Penha (zona leste) e de Pirituba (zona norte), respectivamente.

Agora, com 106 unidades espalhadas pelo estado, o Atacadão atinge a marca de 365 lojas e 36 atacados de entrega e centros de distribuição espalhados por todos os estados do país.

“Um dos nossos compromissos é contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde estamos presentes, além de oferecer alimentação de qualidade com preços justos, tanto para pequenos e microempreendedores, que utilizam nossas lojas para abastecer seus negócios e gerar renda, quanto para consumidores finais. É por isso que estamos muito felizes em chegar a dois novos endereços de São Paulo, um município de grande importância para nós”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Com 850 empregos gerados de forma direta e indireta, e uma área de vendas de 5.500 m² em média, as unidades contam com produtos que vão dos setores de mercearia, bebidas e cuidados pessoais até artigos de limpeza, incluindo marcas líderes de mercado e regionais.

Também disponibilizam setores de hortifrúti, onde os clientes encontram uma seleção de alimentos frescos e selecionados, além de serviços de padaria, açougue e frios fatiados. Ainda oferecem soluções financeiras como o Cartão Atacadão e o pagamento via PIX.

Serviço

Atacadão Penha

Endereço: Av. Amador Bueno da Veiga, 2.521 - Penha

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 22h. Aos domingos, das 8h às 20h

Feriados: consultar a loja

Atacadão Pirituba

Endereço: Avenida Mutinga, 1.300 - Jardim Santo Elias - Pirituba

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 22h. Aos domingos, das 8h às 20h

Feriados: consultar a loja

Sobre o Atacadão

O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour Brasil, com mais de 360 unidades de autosserviço e 36 atacados de entrega e centros de distribuição, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais, e está em contínua expansão.

Com base nos pilares estratégicos de combate à fome e às desigualdades, diversidade e inclusão e proteção ao planeta & biodiversidade, o Atacadão tem o compromisso de oferecer produtos de qualidade com preços justos aos seus clientes.

Com 61 anos de história, mais de 70 mil colaboradores e presença em mais de 220 municípios, também atua no e-commerce com o seu próprio canal de vendas online. O Atacadão está entre as 50 marcas mais valiosas do Brasil, de acordo com ranking divulgado pela Kantar.

Em 2023, a rede conquistou importantes prêmios para o setor, como o 1º lugar na categoria atacadista no Top of Mind, da Folha de S. Paulo, o primeiro lugar no ranking de varejo, supermercados e e-commerce do Prêmio BandNews e a 10ª colocação do ranking geral das 1000 Maiores Empresas do País, do Valor Econômico.

O Atacadão também lidera o Ranking ABAAS (Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço) e da ABAD (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados).