Atacadão inaugura 13ª unidade na capital baiana em Itapuã

O Atacadão, rede atacadista presente em todos os estados brasileiros com mais de 360 lojas, inaugurou em abril mais uma unidade em Salvador (Bahia). Localizada no bairro de Itapuã, a unidade está gerando mais de 250 empregos diretos e indiretos e oferece um amplo portfólio de produtos de marcas líderes de mercado e regionais, que abrangem os setores de mercearia, bebidas, cuidados pessoais e limpeza.

A loja é a segunda inaugurada pela rede no estado, que já soma 33 unidades, sendo 13 na capital baiana. No estado, a empresa também conta com 3 atacados de entrega e centros de distribuição.

“A Bahia é uma praça muito importante para o Atacadão e, desde a nossa chegada ao estado em 2002, assumimos grandes compromissos com a população baiana. Ao longo desses anos, contribuímos para o desenvolvimento socioeconômico da região, oferecendo alimentação de qualidade com preços justos e oportunidades profissionais”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Na Bahia, a rede negocia 80% dos produtos regionalmente, enquanto 20% deles correspondem a marcas locais. Essa relação traz muitos benefícios para ambos os lados. “Para os fornecedores, conseguimos apresentar a expertise que adquirimos ao longo dos nossos 62 anos de história, como todos os cuidados que envolvem os produtos e o processo de fornecimento, abastecimento e negociação. E, ainda, conseguimos levar aos clientes, desde os empreendedores até os consumidores finais, a riqueza alimentar e a tradição desse estado”, explica o executivo.

O Atacadão Itapuã oferece estacionamento com estações de recarga para carros elétricos, seis self-checkouts (caixas de autoatendimento) e soluções financeiras, como o Cartão Atacadão, com descontos exclusivos e parcelamento de compras em 3 vezes sem juros, além do pagamento via PIX.

"Buscamos as melhores opções e negociações para nossos clientes, tanto consumidores finais quanto pequenos e microempreendedores, que abastecem seus negócios," afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão

Serviço:

Atacadão Itapuã

Endereço: Av. Dorival Caymmi, 749 - Itapuã, Salvador (BA)

Horário de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h.

Aos domingos, das 7h às 18h.

Em feriados, consulte a loja.