Atacadão inaugura loja no Cambuci e reforça presença na capital paulista

Nova loja tem mais de 6 mil m² de área de vendas e 400 vagas de estacionamento. Divulgação

O Atacadão, rede atacadista presente em todo o Brasil, inaugura uma nova loja no bairro Cambuci, na região central de São Paulo, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento socioeconômico local e o acesso a produtos de qualidade com preços competitivos.

O empreendimento gerou mais de 300 empregos diretos e indiretos, fortalecendo o comércio regional e fomentando oportunidades locais. Com mais de 6 mil m² de área de vendas e 400 vagas de estacionamento, o empreendimento integra a forte expansão da rede, que atualmente soma em 384 lojas de autosserviço no país e 36 atacados de entrega e centros de distribuição. Com essa inauguração, o Atacadão passa a contar com 113 filiais no estado.

Além do tradicional modelo de atacarejo, a loja oferece também serviços mais voltados aos consumidores finais, como padaria, açougue e frios e fatiados – um diferencial que tem sido expandido para diversas unidades da rede. Também conta com um setor de eletrodomésticos e um espaço dedicado para os apaixonados por flores e plantas.

“A inauguração da unidade no Cambuci reforça nosso compromisso com a região central da capital paulista e com o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Estamos levando um modelo de loja moderna, com serviços que atendem tanto o pequeno comerciante quanto o consumidor final, sempre com foco na oferta de produtos de qualidade com preços competitivos. É uma alegria ampliar nossa presença na cidade de São Paulo e contribuir para o crescimento econômico em regiões distintas”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

‌



Entre os destaques da unidade estão a iluminação 100% em LED, a estrutura com sistemas de refrigeração mais eficientes e sustentáveis, coletores para reciclagem e iniciativas de logística reversa, reforçando o compromisso do Atacadão com práticas responsáveis voltadas ao meio ambiente.

Marco Oliveira, CEO do Atacadão

A inauguração marca mais um passo da rede em sua estratégia de expansão e aproximação com os consumidores nos grandes centros comerciais, porém, em bairros com menos opções de comércios de grande porte, ampliando o acesso a uma oferta diversificada de produtos e serviços essenciais para o dia a dia.

‌



Oportunidades de emprego

A loja está com 60 vagas abertas para os cargos de açougueiro, operador de empilhadeira, entre outras. Os interessados podem enviar o currículo no site do Atacadão, acessando a página Trabalhe Conosco: https://atacadao.pandape.infojobs.com.br/#

‌



Para participar do processo seletivo, é preciso ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e disponibilidade para trabalhar nos turnos da manhã e/ou tarde. Não é exigida experiência anterior, o que representa uma excelente oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou deseja se recolocar no mercado.

Entre os benefícios oferecidos aos(às) colaboradores(as) estão assistência médica e odontológica, refeitório no local, vale-transporte, cooperativa de crédito, premiação por resultados, auxílio-creche, kit enxoval para recém-nascido(a), cesta de Boas Festas, subsídio educacional, acesso ao TotalPass e o Cartão Atacadão, que garante vantagens e descontos exclusivos em compras nas lojas da rede.

Serviço:

Atacadão Cambuci

Endereço: Praça Alberto Lion, 100, Cambuci, São Paulo (SP)

Horário de funcionamento:

Segunda a sábado, das 7h às 22h.

Domingos, das 7h às 20h.

Feriados: consultar a loja.