Atacadão inaugura nova loja em Redenção (PA) e reforça presença no Norte do Brasil

O horário de funcionamento será de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 7h às 20h Divulgação/Atacadão

O Atacadão, rede atacadista presente em todo o Brasil, inaugura uma nova unidade em Redenção, no Pará, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento socioeconômico local e o acesso a produtos de qualidade com preços competitivos. A loja está localizada na Avenida Perimetral, s/n – quadra 1 – lote 2, no bairro Casas Populares.

A nova unidade gerou 300 empregos diretos e indiretos, fortalecendo o comércio regional e promovendo oportunidades para a população de Redenção e municípios vizinhos. O horário de funcionamento será de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 7h às 20h.

“A inauguração da unidade em Redenção reforça nosso compromisso com a Região Norte e com o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Estamos levando um modelo de loja moderno, com serviços que atendem tanto o pequeno comerciante quanto o consumidor final, sempre com foco na oferta de produtos de qualidade e com preços competitivos. É uma alegria ampliar nossa presença no Pará e contribuir para o crescimento econômico local”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Além do tradicional modelo de atacarejo, a loja ainda traz serviços voltados exclusivamente aos consumidores finais, como padaria, açougue e frios e fatiados, uma novidade que está sendo expandida para diversas unidades da rede. Também conta com um setor de eletrodomésticos e um espaço dedicado para as pessoas apaixonadas por flores e plantas.

Marco Oliveira, CEO do Atacadão. Crédito: Divulgação

Entre os destaques, estão iluminação 100% em LED, refrigeração por propano — que é mais eficiente e com menor impacto ambiental —, além de coletores para reciclagem, reforçando o compromisso do Atacadão com práticas sustentáveis.

A inauguração marca mais um passo da rede em sua estratégia de expansão e aproximação com os consumidores do Norte do país, ampliando o acesso a uma oferta diversificada de produtos e serviços essenciais para o dia a dia.

Serviço:

Atacadão Redenção

Endereço: Avenida Perimetral, s/n – quadra 1 – lote 2, no bairro Casas Populares

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 7h às 22h. Domingos e feriados, das 7h às 20h