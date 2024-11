Aumenta consumo de macarrão entre os brasileiros, mostra pesquisa Levantamento aponta crescimento na compra do produto, com destaque para as regiões Sul e Nordeste do país, que lideram o ranking nacional Economia|Do R7 08/11/2024 - 21h40 (Atualizado em 08/11/2024 - 21h40 ) twitter

Consumo de macarrão está em alta, mostra pesquisa MÁRCIO FERNANDES DE OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO - 18.02.2014





Clássico da culinária nacional e sinônimo de almoço de domingo em família, o macarrão conquistou os lares brasileiros. Consumidores de todo o país desembolsam, em média, R$ 9,74 por compra, levando 2,5 pacotes para casa a cada ida ao supermercado, segundo pesquisa da Horus, solução da Neogrid.

O gasto médio dos apreciadores de macarrão alcançou R$ 448,87 em 2024, com um investimento médio de R$ 9,74 com o produto a cada aquisição. Os dados destacam a importância do produto tanto nas prateleiras dos varejistas quanto no carrinho de compras dos brasileiros.

Regiões Nordeste e Sul

O levantamento da Horus/Neogrid, que analisa as variações do preço médio do macarrão em todo o Brasil, revela que as regiões Nordeste e Sul lideram a média de itens comprados e tíquete médio de setembro de 2023 a setembro de 2024.

‌



No Nordeste, a média de produtos adquiridos aumentou de 2,6 para 2,8 enquanto o tíquete médio caiu de R$ 10,81 para R$ 10,56. Em contrapartida, na região Sul, o tíquete médio subiu de R$ 8,77 para R$ 10,46, com a média de itens comprados passando de 1,9 para 2,5.

Regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste

Na região Norte, houve uma alta considerável nos preços médios do macarrão, refletindo um crescimento de 8,7% em relação ao ano anterior. A média de itens adquiridos ampliou de 2,1 para 2,3, com o tíquete médio subindo de R$ 9,03 para R$ 9,38.

‌



Já no Sudeste, o tíquete médio passou de R$ 8,97 para R$ 9,78, ao passo que a média de itens comprados subiu de 2,0 para 2,3. Já no centro-oeste, o tíquete médio também aumentou, passando de R$ 9,89 para R$ 10,32, mas a quantidade do produto permaneceu a mesma: em média, de 2,2 itens.

“Os dados mostram que, desde a tradicional macarronada na casa da avó até as refeições rápidas durante a semana, o macarrão está cada vez mais presente na rotina alimentar dos brasileiros, que buscam praticidade sem abrir mão do sabor”, afirma Anna Fercher, head de Customer Success e Insights da Neogrid. “A categoria continua a ser uma escolha popular e versátil, capaz de atender às necessidades de diversos perfis de consumidores.”