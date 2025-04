Balança comercial volta a registrar superávit e fecha março com saldo de US$ 8,15 bilhões No mês anterior, o Brasil registrou um déficit de US$ 324 milhões, menor registrado desde janeiro de 2022 Economia|Do R7 04/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h42 ) twitter

No mês anterior, o Brasil registrou um déficit de US$ 324 milhões, menor registrado desde janeiro de 2022 Vosmar Rosa/MPOR

A balança comercial brasileira voltou a fechar o mês com um resultado positivo e terminou março com um superávit de US$ 8,155 bilhões, equivalente a aproximadamente R$ 48 bilhões. No mês anterior, o Brasil registrou um déficit de US$ 324 milhões, menor registrado desde janeiro de 2022. O resultado foi alcançado com exportações de US$ 29,178 bilhões (R$ 175,06 bilhões) e importações de US$ 21,023 bilhões (R$ 126,138 bilhões).

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (4) pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) . Comparado ao mesmo mês do ano passado, as exportações cresceram 5,5%, e as importações registraram alta de 2,6%. Em relação ao resultado do ano, as exportações totalizam US$ 77,314 bilhões e as importações US$ 67,332 bilhões, com saldo positivo de US$ 9,982 bilhões.

Em meio os anúncios tarifários do presidente Donald Trump, as exportações para os Estados Unidos registraram uma queda de 13,3% em março. Entretanto, as importações de produtos americanos subiram em 17,6%.

Por setores

No levantamento por setores, a agropecuária e indústria de transformação registraram crescimento de 16% e 10,1% nas exportações, respectivamente, comparado ao mesmo mês de 2024. Na contramão, a indústria extrativa teve uma queda de 15,3%.

‌



Em relação às importações, houve um desempenho semelhante às exportações, com crescimento na agropecuária e industria da transformação, sendo 22,8% e 4,8%, respectivamente. Por outro lado, a indústria extrativa teve uma queda de 33,0%.





