Lula se reúne com cacique Raoni e outras lideranças indígenas no Xingu Segurança alimentar, mudanças climáticas e fortalecimento das culturas estão entre os pontos que devem ser abordados Brasília|Do R7, em Brasília 04/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/04/2025 - 02h00 )

Lula durante encontro com lideranças do Território Indígena do Xingu Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda, nesta sexta-feira (4), na Terra Indígena Capoto-Jarina, em Mato Grosso. Na ocasião, o petista vai se encontrar com o cacique Raoni, uma das mais reconhecidas lideranças indígenas do Brasil no exterior.

O convite para a visita ao território foi feito no mês passado, quando o presidente recebeu lideranças da região no Palácio da Alvorada. Entre os pontos que devem ser abordados durante a viagem de Lula ao Xingu, estão a segurança alimentar, mudanças climáticas e fortalecimento das culturas.

O Parque Nacional Indígena do Xingu ocupa uma área de mais de 2,6 milhões de hectares, em uma zona de transição entre o Cerrado e a Amazônia, onde vivem mais de 5,5 mil indígenas de diferentes etnias e territórios: Yawalapiti, Aweti, Ikpeng, Kaiabi, Kalapalo, Kamaiurá, Kĩsêdjê, Kuikuro, Matipu, Mehinako, Nahukuá, Naruvotu, Wauja, Tapayuna, Trumai e Yudja.

Lula retornou no último domingo (30) de uma viagem de uma semana para o Japão e o Vietnã. Em território brasileiro, o presidente se reuniu com ministros e participou de eventos, como o de quinta-feira (3), em que a gestão federal apresentou as principais ações e programas de dois anos de governo.

