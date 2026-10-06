Como preparar a empresa para momentos de maior demanda no fim do ano
Estoque, caixa e recebimentos fazem parte das decisões que antecedem os períodos de maior movimento
No esporte ou nos negócios, as grandes vitórias são desenhadas muito antes do apito inicial. Para Bernardinho, multicampeão no comando da seleção brasileira masculina de vôlei e mestre em transformar disciplina em conquistas, seja nas quadras, no empreendedorismo ou nos investimentos, o topo do pódio é sempre o resultado de planejamento rigoroso e preparação impecável.
No dia a dia das empresas, essa mentalidade campeã se torna o divisor de águas nos momentos de maior demanda. Antes de a grande onda de clientes chegar, quem lidera precisa antecipar cada movimento: ajustar o estoque, fortalecer o caixa, organizar os recebimentos e garantir a estrutura necessária para transformar a oportunidade em um resultado histórico. “Essa combinação é o que traz tranquilidade e serenidade para que o gestor possa tomar as melhores decisões”, afirma o treinador.
O estoque vem antes da venda
Quando a empresa prevê uma época de maior movimento, uma das primeiras decisões envolve o estoque. É preciso avaliar o que já está disponível, projetar as necessidades dos próximos meses e, dependendo da atividade, antecipar a compra de produtos ou matéria-prima.
Essa movimentação também exige recursos. No Banco do Brasil, por exemplo, o capital de giro pode apoiar necessidades como compra de estoque e matéria-prima, pagamento de fornecedores e aproveitamento de oportunidades de negócio.
Assim, a solução pode fazer parte da preparação financeira da empresa para períodos de demanda sazonal.
O caixa também precisa acompanhar
Outro ponto importante está no intervalo entre a venda e o recebimento. Uma empresa pode realizar negócios a prazo e ter valores previstos para entrar no caixa somente depois, enquanto os compromissos da operação seguem seus próprios prazos.
Em situações como essa, a antecipação de recebíveis pode ser considerada na gestão financeira. A empresa antecipa valores de vendas já realizadas que ainda estão programados para recebimento.
No BB Giro Recebíveis, podem ser utilizados como garantia recebíveis de cheques pré-datados, duplicatas e cartões de crédito. O contrato pode ter prazo de até 360 dias, enquanto duplicatas e cheques com vencimento de até 180 dias podem ser utilizados como garantia, conforme as condições da operação.
Aqui, a necessidade é diferente daquela relacionada ao estoque: a venda já aconteceu, mas o recebimento ainda não entrou no caixa.
Quando o crédito entra no planejamento
Há situações em que a empresa identifica com antecedência que determinado período exigirá recursos adicionais para manter a operação de acordo com as necessidades previstas. Nesse cenário, é importante avaliar o que será necessário e quando esses recursos serão utilizados, considerando também os compromissos do fluxo financeiro.
Entre as alternativas do BB está o BB Giro Empresa, destinado a empresas com faturamento superior a R$ 1 milhão por ano, com prazo total de até 36 meses e possibilidade de até quatro meses de carência, de acordo com o porte e a capacidade de pagamento.
A solução pode apoiar diferentes necessidades, como compra de matéria-prima, pagamento de fornecedores e reforço de estoque. A escolha passa por entender a necessidade do negócio, o momento em que ela acontece e a solução mais adequada para cada situação.
Por dentro do seu negócio
Estoque, caixa e recebimentos fazem parte da mesma operação, mas cada frente pode exigir decisões diferentes. É justamente nessa leitura que entra a parceria do BB Empresas: estar por dentro do negócio para entender as necessidades da empresa e conectar cada uma delas às soluções mais adequadas.
Quer entender como o BB Empresas pode apoiar a gestão da sua empresa? Acesse www.bb.com.br/empresas e conheça as soluções disponíveis para o seu negócio.