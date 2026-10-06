Como preparar a empresa para momentos de maior demanda no fim do ano Estoque, caixa e recebimentos fazem parte das decisões que antecedem os períodos de maior movimento

A disciplina das quadras aplicada aos negócios: a visão de alta performance de Bernardinho divulgação/Banco do Brasil

No esporte ou nos negócios, as grandes vitórias são desenhadas muito antes do apito inicial. Para Bernardinho, multicampeão no comando da seleção brasileira masculina de vôlei e mestre em transformar disciplina em conquistas, seja nas quadras, no empreendedorismo ou nos investimentos, o topo do pódio é sempre o resultado de planejamento rigoroso e preparação impecável.

No dia a dia das empresas, essa mentalidade campeã se torna o divisor de águas nos momentos de maior demanda. Antes de a grande onda de clientes chegar, quem lidera precisa antecipar cada movimento: ajustar o estoque, fortalecer o caixa, organizar os recebimentos e garantir a estrutura necessária para transformar a oportunidade em um resultado histórico. “Essa combinação é o que traz tranquilidade e serenidade para que o gestor possa tomar as melhores decisões”, afirma o treinador.

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O estoque vem antes da venda

Quando a empresa prevê uma época de maior movimento, uma das primeiras decisões envolve o estoque. É preciso avaliar o que já está disponível, projetar as necessidades dos próximos meses e, dependendo da atividade, antecipar a compra de produtos ou matéria-prima.

Essa movimentação também exige recursos. No Banco do Brasil, por exemplo, o capital de giro pode apoiar necessidades como compra de estoque e matéria-prima, pagamento de fornecedores e aproveitamento de oportunidades de negócio.

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Assim, a solução pode fazer parte da preparação financeira da empresa para períodos de demanda sazonal.

O caixa também precisa acompanhar

Outro ponto importante está no intervalo entre a venda e o recebimento. Uma empresa pode realizar negócios a prazo e ter valores previstos para entrar no caixa somente depois, enquanto os compromissos da operação seguem seus próprios prazos.

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Em situações como essa, a antecipação de recebíveis pode ser considerada na gestão financeira. A empresa antecipa valores de vendas já realizadas que ainda estão programados para recebimento.

No BB Giro Recebíveis, podem ser utilizados como garantia recebíveis de cheques pré-datados, duplicatas e cartões de crédito. O contrato pode ter prazo de até 360 dias, enquanto duplicatas e cheques com vencimento de até 180 dias podem ser utilizados como garantia, conforme as condições da operação.

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Aqui, a necessidade é diferente daquela relacionada ao estoque: a venda já aconteceu, mas o recebimento ainda não entrou no caixa.

Quando o crédito entra no planejamento

Há situações em que a empresa identifica com antecedência que determinado período exigirá recursos adicionais para manter a operação de acordo com as necessidades previstas. Nesse cenário, é importante avaliar o que será necessário e quando esses recursos serão utilizados, considerando também os compromissos do fluxo financeiro.

Entre as alternativas do BB está o BB Giro Empresa, destinado a empresas com faturamento superior a R$ 1 milhão por ano, com prazo total de até 36 meses e possibilidade de até quatro meses de carência, de acordo com o porte e a capacidade de pagamento.

A solução pode apoiar diferentes necessidades, como compra de matéria-prima, pagamento de fornecedores e reforço de estoque. A escolha passa por entender a necessidade do negócio, o momento em que ela acontece e a solução mais adequada para cada situação.

Por dentro do seu negócio

Estoque, caixa e recebimentos fazem parte da mesma operação, mas cada frente pode exigir decisões diferentes. É justamente nessa leitura que entra a parceria do BB Empresas: estar por dentro do negócio para entender as necessidades da empresa e conectar cada uma delas às soluções mais adequadas.

Quer entender como o BB Empresas pode apoiar a gestão da sua empresa? Acesse www.bb.com.br/empresas e conheça as soluções disponíveis para o seu negócio.