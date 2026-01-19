BC Protege +, que impede criação de contas falsas, deve atingir 1 milhão de usuários até o fim de janeiro Ferramenta foi lançada pelo Banco Central no final de 2025

A ferramenta que impede a criação de contas falsas deve alcançar 1 milhão de usuários até o fim de janeiro. A BC Protege +, permite que o cidadão bloqueie a abertura de novas contas bancárias em seu nome. De acordo com o Banco Central do Brasil, que lançou a ferramenta em dezembro de 2025, já são 716 mil adesões.

Para se cadastrar, é preciso acessar o site do BC, entrar no campo Meu BC, fazer o login e ativar o BC Protege +. O serviço é grátis e pode ser cancelado pelo próprio usuário caso ele queira abrir uma nova conta bancária.

