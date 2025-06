BNDES retoma investimentos e destina R$ 10 bi em empresas com foco na economia verde Estratégia marca retorno do banco ao mercado de renda variável após quase uma década Economia|Do R7, em Brasília 23/06/2025 - 18h35 (Atualizado em 23/06/2025 - 18h35 ) twitter

Movimento molda o retorno da subsidiária BNDESPAR ao mercado de renda variável André Telles/BNDES - 29.03.2019

Após quase dez anos sem realizar novos aportes diretos em ações, o BNDES anunciou nesta segunda-feira (23/06) o retorno da subsidiária BNDESPAR ao mercado de renda variável. O movimento ocorre com foco em inovação, transição ecológica e fortalecimento do mercado de capitais.

A iniciativa foi apresentada pelo presidente do banco, Aloizio Mercadante, durante o evento de 73 anos da instituição, no Rio de Janeiro.

“É dinheiro bom no caixa das empresas. É ter o BNDES como sócio”, definiu Mercadante. “Temos um novo posicionamento estratégico, que busca investir na economia verde e em inovação em empresas de todos os portes”, continuou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo ele, a nova diretriz prevê a aplicação de até R$ 10 bilhões: metade será investida diretamente em companhias que apresentem propostas até dezembro; e a outra, via fundos de investimento.

‌



A estratégia conta com cinco frentes principais:

Transição Ecológica: foco em iniciativas ligadas à descarbonização, mudanças climáticas e soluções ambientais;

Parcerias: atuação conjunta com outras instituições para complementar linhas de apoio;

Ofertas Públicas: possibilidade de atuação como investidor âncora em empresas estreantes no mercado de capitais;

Ofertas Privadas: participação direta em companhias brasileiras por meio de capital privado, com objetivo de expandir negócios;

Carteira Proprietária: esforços para ampliar a rentabilidade da carteira da BNDESPAR e desenvolver novos produtos financeiros.

Ação para a COP30

Além disso, o banco prevê lançar, durante a COP 30, o que a empresa batizou de maior chamada de fundos da sua história, com previsão de alavancar mais de R$ 15 bilhões em recursos privados.

‌



Nesse caso, são duas linhas principais: projetos de transição climática e iniciativas baseadas na natureza.

A ideia é reforçar o plano de utilizar instrumentos de mercado para estimular inovação, apoiar startups e impulsionar micro, pequenas e médias empresas.

‌



Desde o ano passado, três chamadas públicas foram abertas para fundos com foco em minerais críticos, saúde e biotecnologia, além de transição energética.

A carteira atual da BNDESPAR reúne 53 fundos, com R$ 8 bilhões em capital comprometido pela instituição e aproximadamente R$ 27 bilhões por outros investidores.

