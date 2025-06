Brasil cria 148,9 mil vagas de trabalho com carteira assinada em maio, mostra Caged Ao todo, foram 2,25 milhões de admissões e 2,1 milhões de desligamentos no período; no ano, saldo supera 1 milhão de vagas Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 30/06/2025 - 15h10 (Atualizado em 30/06/2025 - 16h37 ) twitter

No acumulado de janeiro a maio, foram criadas 1,05 milhão de vagas formais Reprodução/Agência Brasília/Arquivo

O Brasil criou 148.992 empregos com carteira assinada em maio, uma alta de 6,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os índices mostram que foram 2,25 milhões de admissões e 2,1 milhões de desligamentos formais no período, segundo dados do novo Caged (Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta segunda-feira (30).

O índice mede o emprego com carteira assinada no país. No acumulado de janeiro a maio, foram criadas 1,05 milhão de vagas. No acumulado dos últimos 12 meses, 1,63 milhão de vagas foram abertas.

Segundo o levantamento, foram registrados saldos positivos em todos os cinco setores de indústria (+70.139), serviços (+23.258), indústria (+21.569), agropecuária (+17.348) e construção (+16.678).

Entre os 26 estados e o Distrito Federal, 26 registraram saldos positivos na geração de empregos em maio. As UFs com maior saldo foram:

‌



São Paulo: +33.313 postos (+0,23%)

Minas Gerais: +20.287 postos (+0,4%)

Rio de Janeiro: +13.642 postos (+0,35%)

Os estados com menores saldos em janeiro foram Roraima (+306 postos), Amapá (+179 postos) e Rio Grande do Sul (-115 postos).

Salário médio

Em maio, o salário médio real na contratação foi de R$ 2.248,71, valor R$ 10,98 menor do que o demonstrado em abril, representando uma queda de 0,49%.

