Brasil cria 306 mil empregos formais em fevereiro, 21,3% a mais que no mesmo mês de 2023

Brasil abriu 306 mil novas vagas em fevereiro Brasil abriu 306 mil novas vagas em fevereiro (Marcelo Camargo/Agência Brasil - 24.6.2021)

O Brasil abriu 306.111 vagas de trabalho com carteira assinada em fevereiro, 21,3% a mais do que o mesmo mês de 2023. Em comparação a janeiro deste ano, foram 125.716 novos postos a mais ou aumento de 143,49%. O saldo é resultado de 2.249.070 admissões e de 1.942.959 desligamentos. Foi o melhor resultado mensal em dois anos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Caged (Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

No acumulado do ano, de janeiro a fevereiro, o saldo foi de mais 474.614 empregos, resultado de 4.342.227 admissões e 3.867.613 demissões. Nos últimos 12 meses, entre março de 2023 a fevereiro deste ano, foi registrado saldo de mais 1.602.965 empregos, decorrente de 23.714.985 admissões e de 22.112.020 desligamentos, com ajustes até janeiro de 2024.

Em fevereiro, os setores que mais geraram empregos foram os de serviços, com 193.127 novos postos, indústria, com 54.448 empregos, indústria de transformação, com mais 51.870 vagas, construção (+35.053 postos), comércio (+19.724 postos) e agropecuária com saldo com mais 3.759 vagas.

De acordo com o levantamento, as cinco regiões brasileiras apresentaram saldo positivo:

• Sudeste (+159.569 postos, +0,68%);

• Sul (+84.864 postos, +1,01%);

• Centro-Oeste (+34.044 postos, +0,83%);

• Norte (+17.062 postos, +0,75%);

• Nordeste (+10.571 postos, +0,14%).

O salário médio das admissões em fevereiro foi de R$ 2.082,79. Comparado a janeiro, houve redução real de R$ 50,42 no salário médio de admissão, uma variação em torno de -2,36%.

Das 306.111 novas vagas, 46.973 são ocupadas por homens e 159.186 por mulheres. A faixa etária com maior saldo foi de 18 a 24 anos, com 137.406 novos postos.