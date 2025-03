Brasil registra aumento de 44% no número de empresas exportadoras em 10 anos Índice registrado no ano passado foi o maior até o momento, representando, ainda, um aumento de 1,1% em comparação a 2023 Economia|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 10/03/2025 - 13h08 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h42 ) twitter

País encerrou o ano passado com 28.847 empresas exportadoras Vosmar Rosa/MPOR

Em 10 anos, o total de empresas brasileiras exportadoras saltou de 19.913 para 28.847, um aumento de 44%, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento , Indústria, Comércio e Serviços, que consideram o período de 2015 a 2024. O índice registrado no ano passado foi o maior até o momento, representando, ainda, um aumento de 1,1% em comparação a 2023, quando o país teve 28.524 empresas exportadoras.

Estão inclusas microempresas, microempreendedores individuais (MEIs), empresas de pequeno porte e empresas médias ou grandes que operam no comércio exterior no Brasil. Em 2024, por exemplo, as exportações na balança comercial brasileira totalizaram US$ 337 bilhões.

Desse valor, as microempresas e MEIs responderam por US$ 910,3 milhões nas exportações, enquanto as empresas de pequeno porte exportaram um total de US$ 1,7 bilhão. As médias e grandes empresas movimentaram US$ 310,3 bilhões, enquanto outras empresas não mercantis foram responsáveis por US$ 24 bilhões nas exportações no ano passado.

Segundo o ministério, para as microempresas e MEIs, o mercado mais rentável foi para a América do Norte, onde as exportações chegaram a US$ 280,6 milhões em 2024, sendo US$ 251 milhões para os Estados Unidos, seguido da América do Sul, com US$ 226,7 milhões.

‌



Já para as empresas de pequeno porte, a América do Sul foi a região com maior movimentação (US$ 422,1 milhões). Para médias e grandes empresas, a Ásia e Oriente Médio foram os principais mercados (US$ 129,8 bilhões), onde US$ 85,3 bilhões foram para a China.

Em relação à localidade das empresas, a pasta informou que a maior parte das microempresas, MEIs e empresas de pequeno porte estão concentradas na região sudeste, seguido pelo sul e nordeste.