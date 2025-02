Caixa divulga lucro líquido de R$ 14 bi em 2024, alta de 31,9% No quarto trimestre de 2024, o banco registrou um lucro líquido de R$ 4,6 bilhões, um avanço de 59,7% na comparação anual Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 26/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 26/02/2025 - 11h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caixa divulga lucro líquido de 2024 Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

A Caixa Econômica Federal fechou o ano de 2024 com um lucro líquido recorrente de R$ 14 bilhões, registrando um crescimento de 31,9% em relação ao ano anterior. O balanço foi divulgado pela instituição na noite de terça-feira (25).

O banco informou ter alcançado retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 10,4%, representando um avanço de 1,97 ponto percentual no período.

No quarto trimestre de 2024 (4T24), o banco registrou um lucro líquido de R$ 4,6 bilhões, um avanço de 59,7% na comparação anual e de 40,4% em relação ao terceiro trimestre. A margem financeira no período atingiu R$ 16,3 bilhões, um aumento de 12,7% frente ao trimestre anterior, fechando o ano com um total de R$ 61,6 bilhões, alta de 1,3% sobre 2023.

O ROE (retorno sobre o patrimônio líquido), indicador que mede a rentabilidade do banco, subiu 1,97 ponto percentual em um ano, atingindo 10,4% em dezembro.

‌



Expansão da carteira de crédito e redução da inadimplência

A carteira de crédito total da Caixa encerrou 2024 com um saldo de R$ 1,236 trilhão, crescimento de 10,4% em 12 meses. Ainda de acordo com o banco, a inadimplência caiu 0,18 ponto percentual, chegando a 1,97%.

No setor imobiliário, a Caixa divulgou que teve 67,2% de participação de mercado. A carteira de crédito imobiliário atingiu R$ 832,1 bilhões, aumento de 13,5% em relação ao ano anterior.

‌



As contratações de crédito imobiliário em 2024, alcançaram R$ 223,6 bilhões em novas operações, crescimento de 20,6% em relação a 2023. Ao todo, 803,4 mil imóveis foram financiados. Segundo o banco, os financiamentos geraram mais de 1,9 milhão de empregos diretos e indiretos.

Destaques financeiros e crescimento nas captações

Os ativos da Caixa totalizaram R$ 2 trilhões em dezembro de 2024, aumento de 10,9% em relação ao ano anterior. O banco também apresentou crescimento nas captações, que somaram R$ 1,696 trilhão, alta de 14,2% no período.

‌



Entre os principais avanços nas captações:

Depósitos de poupança: R$ 385,4 bilhões (+7,5%);

Depósitos a prazo: R$ 287,4 bilhões (+4,5%);

Letras financeiras: R$ 221,6 bilhões (+34%).

Investimentos sociais e benefícios pagos

Em 2024, o banco pagou R$ 404,1 bilhões em benefícios sociais, um crescimento de 9,5% em relação ao ano anterior.

Os principais programas incluem:

Bolsa Família – R$ 163,3 bilhões distribuídos para 23 milhões de famílias;

Programa Pé-de-Meia – R$ 5,6 bilhões pagos a 4 milhões de estudantes;

Loterias CAIXA – R$ 25,9 bilhões arrecadados, com R$ 10 bilhões destinados a programas sociais.

Redução de atendimentos presenciais a clientes

O banco diminuiu os atendimentos presenciais ao cliente. Em 2024, houve uma redução de 8,9 milhões de atendimentos presenciais, enquanto as transações digitais cresceram 40,7%.