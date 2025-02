Caixa paga Bolsa Família nesta quarta-feira para beneficiários com NIS final 8 Além do Bolsa Família, o Auxílio Gás será depositado nesta quarta-feira (26) para beneficiários com NIS final 8 Economia|Do R7, em Brasília 26/02/2025 - 08h28 (Atualizado em 26/02/2025 - 08h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caixa paga Bolsa Família nesta quarta-feira Lyon Santos/MDS - Arquivo

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira (26) o pagamento da parcela de fevereiro do Bolsa Família para beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) final 8. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas com os adicionais incluídos, a média sobe para R$ 671,81.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda alcançará 20,55 milhões de famílias neste mês, totalizando um investimento de R$ 13,81 bilhões.

Adicionais e benefícios extras

Além do valor base, o Bolsa Família inclui três adicionais para grupos específicos:

R$ 50 – Para famílias com gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos.

‌



R$ 150 – Para crianças de até 6 anos.

R$ 50 – Benefício Variável Familiar Nutriz, pago por seis meses para mães de bebês de até seis meses, garantindo a alimentação infantil.

‌



Calendário de pagamentos

O pagamento do Bolsa Família ocorre nos últimos dez dias úteis do mês, conforme o número final do NIS. Os beneficiários podem consultar detalhes sobre as datas e valores diretamente pelo aplicativo Caixa Tem.

Confira o cronograma de pagamentos de fevereiro:

‌



17 de fevereiro – NIS final 1

18 de fevereiro – NIS final 2

19 de fevereiro – NIS final 3

20 de fevereiro – NIS final 4

21 de fevereiro – NIS final 5

24 de fevereiro – NIS final 6

25 de fevereiro – NIS final 7

26 de fevereiro – NIS final 8

27 de fevereiro – NIS final 9

28 de fevereiro – NIS final 0

Pagamento unificado para cidades em emergência

Os beneficiários de 623 municípios receberam o pagamento de forma antecipada em 17 de fevereiro, independentemente do final do NIS. A medida atendeu cidades do Rio Grande do Sul, afetadas pelas enchentes entre abril e junho, além de outros seis estados, que sofreram com chuvas intensas ou estiagens. Entre eles estão:

Amazonas (62 cidades)

Paraná (16 cidades)

Sergipe (14 cidades)

Mato Grosso (10 cidades)

São Paulo (9 cidades)

Minas Gerais (7 cidades)

Bahia (6 cidades)

Piauí (2 cidades)

Regra de proteção garante continuidade do benefício

Cerca de 2,92 milhões de famílias estão sob a regra de proteção, mecanismo que permite que beneficiários que consigam um emprego continuem recebendo 50% do valor do Bolsa Família por até dois anos, desde que a renda por integrante não ultrapasse meio salário mínimo. Para essas famílias, o benefício médio ficou em R$ 367,63.

Cadastro e fiscalização

Desde julho de 2023, os dados do Bolsa Família passaram a ser integrados ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), permitindo o cruzamento de dados sobre renda, vínculos de emprego formal e benefícios do INSS.

Com essa medida, 31 mil famílias foram excluídas do programa neste mês por ultrapassarem a renda permitida. Em contrapartida, outras 101 mil famílias foram incluídas, graças à política de busca ativa, que identifica pessoas em situação de vulnerabilidade que ainda não recebiam o benefício.

Auxílio Gás também será pago nesta quarta-feira

Além do Bolsa Família, o Auxílio Gás será depositado nesta quarta-feira (26) para beneficiários com NIS final 8. O valor deste mês subiu para R$ 106, cobrindo 100% do preço médio do botijão de 13 kg.

O programa, com validade até o final de 2026, atende 5,42 milhões de famílias e é destinado a quem está inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A lei que criou o Auxílio Gás determina que mulheres chefes de família e vítimas de violência doméstica tenham prioridade no recebimento do benefício.