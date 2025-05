CNI alerta sobre impactos na economia com elevação da taxa de juros para 14,75% Confederação Nacional da Indústria critica decisão do Banco Central e aponta riscos para investimentos, custos e dívida pública Economia|Do R7, em Brasília 07/05/2025 - 19h29 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confederação Nacional da Indústria apontou preocupação com aumento dos custos financeiros para empresas, elevando preços Iano Andrade/Sesi/Divulgação - 04.04.2022

O Copom (Comitê de Política Monetária) elevou a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, levando a Selic a 14,75% ao ano, patamar mais alto em quase duas décadas.

A decisão foi criticada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). Em comunicado, a entidade alertou para efeitos negativos no emprego, na renda e no crescimento econômico.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente da CNI, Ricardo Alban, afirmou que a medida chega em um momento de fragilidade na atividade econômica. “O controle da inflação é essencial, mas a alta dos juros agrava a desaceleração, mais intensa do que o previsto”, declarou.

A entidade revisou para baixo as projeções do PIB em 2025, estimando expansão de 2,3%, contra 3,4% no ano anterior. Para o setor industrial, a previsão é de crescimento de 2%, abaixo dos 3,3% registrados em 2024. Caso confirmado, seria o pior desempenho em cinco anos.

‌



Fatores ignorados e preocupações

A CNI listou motivos para manter a Selic estável:

Efeitos defasados da política monetária, ainda não totalmente absorvidos;

Juros reais de 8,8% ao ano, considerados suficientes para conter a inflação;

Valorização do real (8,2% em 2025) e queda no preço do petróleo, reduzindo pressões inflacionárias;

Desaceleração fiscal, com menor impulso aos gastos públicos.

“A taxa neutra é estimada em 5%. Estamos 3,8 pontos acima, nível mais que adequado”, destacou a entidade.

‌



A entidade também enumerou três preocupações:

Queda nos investimentos, com impacto na oferta futura;

Aumento dos custos financeiros para empresas, elevando preços;

Pressão sobre a dívida pública, que pode atingir 79,4% do PIB em 2025, com custo adicional de R$ 50 bilhões por ponto percentual na Selic.

No comunicado, a confederação defendeu o uso de depósitos compulsórios como instrumento complementar e um pacto fiscal para conter gastos. “Política monetária não resolve tudo sozinha”, concluiu Alban.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp