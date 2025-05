Análise: aumento da Selic é única alternativa para controlar a inflação?

O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) define, nesta quarta-feira (7), a nova taxa básica de juros da economia brasileira. Segundo previsões do mercado, o órgão deve realizar uma alta de meio ponto percentual. Caso se confirme, a taxa Selic chegaria a 14,75% ao ano, o que seria o maior patamar em 19 anos e a sexta alta seguida.





Conexão Record News , Hugo Garbe, professor doutor em economia da Universidade Mackenzie, explica que as expectativas do mercado devem ser cumpridas. Garbe pontua que a medida do BC busca frear o consumo e a inflação, mas ressalta que a medida não tem sido tão efetiva por conta da falta de equilíbrio nos gastos públicos, com o governo gastando mais do que arrecada. Em entrevista ao, Hugo Garbe, professor doutor em economia da Universidade Mackenzie, explica que as





“É o que vem acontecendo no Brasil nos últimos três anos. Tem tido uma política monetária pelo lado do BC muito efetiva, mas, infelizmente, a gente tem tido uma deficiência no controle fiscal”, completa o professor.





Selic elevada , estão as mudanças na perspectiva das famílias, principalmente nas classes média e média baixa, que enfrentam parcelas mais caras em financiamentos com taxas pré-estabelecidas. Com os seguidos aumentos na taxa básica de juros, o economista aponta que, entre os principais impactos diretos da, estão as mudanças na perspectiva das famílias, principalmente nas classes média e média baixa, que enfrentam parcelas mais caras em financiamentos com taxas pré-estabelecidas.





Outro ponto afetado pelas elevações das taxas são os financiamentos com valores mais caros, dívidas mais caras para os empresários — o que reflete em menos postos de empregos —, além do governo com títulos do tesouro mais caros, o que cria “ciclos viciosos perigosos no médio e longo prazo”, completa Garbe.