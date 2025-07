Com 52% das exportações para os EUA, Ceará está entre os estados mais afetados pelo tarifaço Mais da metade das exportações do estado brasileiro têm como destino mercado norte-americano Economia|Do R7, em Brasília 23/07/2025 - 12h24 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h25 ) twitter

Mais da metade da exportação do Ceará teve como destino os EUA Arquivo/Agência Brasil

Com mais da metade das exportações ao mercado norte-americano, o Ceará deve ser um dos estados brasileiros mais impactados pelo tarifaço anunciado por Donald Trump.

Segundo dados do Comex Stat, plataforma do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, de janeiro a julho de 2025, cerca de 52% das exportações cearenses foram destinadas aos Estados Unidos.

O volume de comercialização dos produtos cearenses representou aproximadamente 556,6 milhões de dólares.

Os produtos mais exportados foram os de siderurgia como lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço, além do setor de calçados.

Embora São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais liderem em volume financeiro exportado, o Ceará se destaca proporcionalmente pela dependência de seu comércio exterior com os EUA.

Tarifaço pode causar ‘efeitos expressivos’, diz Ipece

O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do governo do Ceará disse que caso os Estados Unidos adotem realmente a taxação, a medida pode causar “efeitos expressivos” no comércio entre os dois países.

De acordo com o Instituto, os EUA tiveram forte participação nas exportações do Ceará em 2024, totalizando US$ 659,07 milhões, o equivalente a 44,9% de todo o volume exportado pelo estado no ano.

“A relação comercial entre o estado do Ceará e os Estados Unidos foi, na maior parte do período 2000-2024, favorável ao estado, com saldo comercial positivo em 22 dos 25 anos considerados”, declara o Ipece.

Principais produtos exportados que poderão sofrer com taxação

Segundo o Ipece, os cinco principais produtos que foram vendidos pelo Ceará no ano passado para os EUA e que poderão sofrer os efeitos direto da taxação proposta pelo governo norte-americano são:

Ferro fundido, ferro e aço;

Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos;

Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas;

Calçados, polainas e artefatos semelhantes; suas partes;

Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal.

Tarifas anunciadas por Trump Luce Costa/ Arte R7

