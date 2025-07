‘Essa tarifa é um perde-perde’, diz presidente da CNI sobre proposta de Trump Ricardo Alban critica proposta norte-americana e alerta para impacto em empregos e cadeias industriais no Brasil e nos EUA Brasília|Do R7, em Brasília 17/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ricardo Alban diz que tarifa anunciada por Trumpo 'é como se fosse um embargo' Gilberto Sousa/CNI - 16.07.2025

Ricardo Alban, presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), acompanha de perto os efeitos do tarifaço anunciado pelo presidente norte-americano Donald Trump. Esteve, por exemplo, em reuniões com o vice-presidente Geraldo Alckmin no comitê formado para criar estratégias contra a iniciativa dos EUA.

Em carta, Trump decidiu aumentar de 10% para 50% as tarifas sobre produtos brasileiros, citando, entre outros fatores, a “perseguição” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

RESUMO DA NOTÍCIA Ricardo Alban, presidente da CNI, critica as novas tarifas de 50% impostas por Donald Trump sobre produtos brasileiros.

A proposta pode comprometer empregos e cadeias produtivas em ambos os países, configurando um "perde-perde".

Impactos diretos incluem desemprego crescente no Brasil e nos EUA, além de inflação americana e queda no consumo brasileiro.

A CNI busca um diálogo coordenado com autoridades para evitar reações precipitadas e espera esclarecimentos até 1º de agosto. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para Alban, a medida, por qualquer que seja a razão, compromete setores estratégicos das duas economias e ameaça empregos, investimentos e cadeias produtivas consolidadas.

“Com essa combinação que nós temos de perfeito entrosamento entre as mercadorias no Brasil e as mercadorias americanas nos conceitos de complementaridade, isso é exatamente um perde-perde”, afirmou.

‌



Alban afirmou que “não é imaginável nós termos algum argumento econômico que cause essa modificação, de estarmos num piso de 10% e passarmos para 50%, a tarifa maior que existe”.

Para ele, o impacto imediato seria semelhante a um embargo comercial. “Definitivamente, é como se fosse um embargo. Não existe possibilidade de isso ser um regulador de mercado. É impossível você transferir um custo adicional tributário de 50% no mercado internacional”.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Articulações e impacto

A entidade também articula com empresas e associações, como a AmCham e a West Chamber, um esforço conjunto para sensibilizar autoridades americanas e brasileiras.

Alban destacou que o impacto da medida não se restringe ao Brasil. “Os Estados Unidos também não têm como suprir esses produtos específicos, que não são commodities, que são produtos semifaturados, por outra cadeia qualquer de processo, porque tem que ser todo um planejamento, toda uma certificação”.

‌



Ele exemplificou com empresas como Embraer, WEG e Fundição Tupi, que operam em regime de interdependência com o mercado norte-americano.

Sobre os riscos, Alban apontou consequências diretas. “Certamente acarretará uma série de desempregos no Brasil e também nos Estados Unidos”, além de gerar “inflação americana” e “queda na capacidade de consumo no Brasil”, agravada por juros elevados.

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Tarifaço do Trump: repercussão global - União Europeia

‘Sem reações precipitadas’

A CNI defende que as discussões avancem coordenadamente, sem reações precipitadas. “Nesse momento, nenhuma ação deve ser feita intempestivamente, para que não gerem novas reações”.

A expectativa da entidade é por esclarecimentos até o dia 1º de agosto, com possível prorrogação do prazo de negociação. “A gente faça um movimento contínuo e em grupo, mas uníssono, de forma que a gente tenha os mesmos argumentos”, resumiu Alban.

Ele concluiu dizendo confiar nas autoridades brasileiras: “Acredito muito mesmo que esse assunto vai ser revisitado. E estou firmemente convicto de que o bom senso vai acontecer”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp