Com expectativa de manutenção dos juros, Copom começa nesta terça reunião para definir Selic Na última reunião, Banco Central elevou a taxa de juros de 14,75% para 15% e sinalizou que interromperia ciclo de altas Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 29/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O Comitê de Política Monetária (Copom) inicia reunião para decidir sobre a taxa Selic nesta terça-feira (29).

A taxa atual é de 15% ao ano, após um aumento anterior de 0,25 ponto percentual.

A manutenção da Selic encerraria um ciclo de sete altas consecutivas desde setembro de 2024.

Expectativa de estabilização e vigilância do cenário econômico para controlar a inflação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Esta é a quinta reunião do ano presidida por Gabriel Galípolo Bruno Spada /Câmara dos Deputados/09.07.2025

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central inicia nesta terça-feira (29) a quinta reunião do ano para definir a taxa básica de juros da economia brasileira. O resultado será divulgado na quarta-feira (30). Atualmente, a Selic está fixada em 15% ao ano.

O mercado projeta a manutenção do patamar atual, o que encerraria uma sequência de sete aumentos consecutivos iniciada em setembro de 2024.

No encontro anterior, o comitê sinalizou uma possível interrupção no ciclo de aperto monetário, mas reiterou o compromisso com o controle da inflação.

Os diretores ressaltaram a importância de uma política monetária “significativamente contracionista por período prolongado”, diante da persistência inflacionária, atividade econômica robusta, pressões salariais e expectativas desalinhadas.

‌



Projeções do mercado

O boletim Focus, divulgado pelo Banco Central na segunda-feira (28), aponta consenso entre analistas financeiros quanto à manutenção da Selic em 15%.

Entre as 85 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para o encerramento de 2025 permanece em 15%.

‌



Para o fim de 2026, a previsão central segue em 12,5%, valor inalterado há 26 semanas consecutivas. Considerando as 84 projeções mais recentes, essa estimativa também foi mantida.

O que é a Selic?

A Selic representa o principal instrumento de controle do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Taxas elevadas encarecem o crédito, limitam o consumo e a produção, e podem desacelerar o crescimento econômico.

‌



Na prática, elevações na Selic aumentam os juros aplicados a financiamentos, empréstimos e cartões de crédito, desestimulando a demanda e contribuindo para a contenção da inflação.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Superquarta no Brasil e nos EUA

O anúncio da nova taxa ocorrerá durante a chamada “superquarta” — nome dado aos dias em que ocorrem simultaneamente decisões sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos.

O Fed (Federal Reserve, banco central norte-americano) manteve sua taxa no intervalo entre 4,25% e 4,5%.

No final de 2024, diante da valorização do dólar e da alta inflacionária, o Banco Central brasileiro intensificou os aumentos na Selic como forma de conter o consumo e os preços.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Histórico

Entre agosto de 2022 e junho de 2023, a taxa permaneceu em 13,75% ao ano.

Em seguida, houve seis reduções de 0,5 ponto percentual e uma de 0,25 ponto, atingindo 10,5% em maio de 2024.

Esse nível se manteve até setembro de 2024, quando o Copom elevou a taxa para 10,75%.

Desde então, ocorreram sete altas consecutivas, culminando nos atuais 15% — maior nível desde 2006.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp