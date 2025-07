Juros seguem altos e alcançam 58,3% no crédito para pessoa física, aponta Banco Central Entre as modalidades mais populares entre os consumidores, os financiamentos de veículos registraram alta de 0,9% em junho Economia|Do R7, em Brasília 28/07/2025 - 08h44 (Atualizado em 28/07/2025 - 09h19 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Taxas de juros no Brasil permanecem altas, com média de 31,5% ao ano em junho.

Crédito livre para pessoas físicas alcança 58,3% ao ano, um aumento de 5,7 pontos em 12 meses.

Inadimplência geral no Sistema Financeiro Nacional sobe para 3,6%, com 5% do crédito livre inadimplente.

Comprometimento médio da renda familiar com dívidas atinge 27,8%, refletindo alto nível de endividamento.

A inadimplência geral subiu para 3,6% em junho Joédson Alves/Agência Brasil - Arquivo

As taxas de juros cobradas em operações de crédito no Brasil continuam em patamar elevado, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (28) pelo Banco Central. Em junho, a taxa média anual de juros nas concessões foi de 31,5% ao ano, praticamente estável em relação a maio (queda de 0,1 ponto percentual), mas 3,6 pontos acima do verificado no mesmo mês do ano passado.

O destaque mais preocupante segue sendo o crédito livre às pessoas físicas, cuja taxa média alcançou impressionantes 58,3% ao ano, com aumento de 5,7 pontos percentuais em 12 meses.

Já no caso das empresas, os juros médios nas linhas de crédito livre subiram para 24,3% ao ano, um crescimento de 3,5 pontos percentuais na comparação com junho de 2024.

Entre as modalidades mais populares entre os consumidores, os financiamentos de veículos registraram alta de 0,9% em junho. O crédito pessoal não consignado subiu 0,4%, enquanto o cartão de crédito teve alta de 0,3%.

‌



Em contrapartida, houve recuo de 1,1% no crédito consignado para beneficiários do INSS — reflexo direto das novas restrições impostas pela Previdência Social às instituições financeiras.

Inadimplência ainda preocupa

A inadimplência geral do Sistema Financeiro Nacional, considerando atrasos acima de 90 dias, subiu para 3,6% em junho, uma alta de 0,1 ponto percentual no mês e de 0,4 ponto em 12 meses.

‌



No crédito livre, o índice é ainda mais alarmante: 5% da carteira está inadimplente. Entre as pessoas físicas, a taxa subiu para 6,3%, enquanto nas empresas ficou em 3,1%.

Apesar da medida, as taxas do rotativo continuam entre as mais altas do mercado, contribuindo significativamente para o sobreendividamento das famílias. Em junho, o comprometimento médio da renda familiar com dívidas subiu para 27,8%, enquanto o endividamento geral chegou a 49%.

