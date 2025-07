Tarifaço afasta investidor estrangeiro da Bolsa, que deve ter o pior julho em 4 anos Até 17 de julho, foram 8 sessões consecutivas de saída de recursos, com acumulado mensal de mais de R$ 5 bilhões negativos Economia|Do Estadão Conteúdo 27/07/2025 - 13h12 (Atualizado em 27/07/2025 - 13h22 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A tarifa imposta por Trump força países a negociarem acordos comerciais com os EUA, afetando especialmente o Brasil, Japão, Indonésia e Filipinas.

Especialistas afirmam que há uma crise em instituições internacionais, como a ONU e a OMC, devido às ações unilaterais de Trump.

Trump utiliza o comércio internacional como uma ferramenta de poder, ameaçando a ordem liberal estabelecida após a Segunda Guerra Mundial.

O Brasil, em resposta a tarifas americanas, adota uma postura combativa, considerando as medidas de Trump como injustificadas e prejudiciais para sua economia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Trump Daniel Torok/Casa Branca - 22.07.2025

Desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no fim da tarde de 9 de julho que pretende impor tarifas de 50% a produtos importados do Brasil, os investidores estrangeiros passaram a retirar recursos da Bolsa brasileira de maneira ininterrupta.

Não é para pouco. O Brasil, que estava entre os países com o piso de 10% da política tarifária americana, irá se tornar o país com maior taxa nesta nova rodada de tarifas - se não houver um acordo comercial até 1º de agosto.

Até 17 de julho, foram oito sessões consecutivas de saída de recursos, somando R$ 6,372 bilhões, com acumulado mensal de mais de R$ 5 bilhões negativos e caminhando para ser o pior mês de julho desde 2021, quando havia terminado com saída de R$ 8,250 bilhões em meio à cautela fiscal e política no Brasil.

A avaliação é de que os EUA politizaram a questão tarifária e isso pode dificultar as negociações, com risco de que o Brasil seja um perdedor relativo no movimento global de rotação das carteiras.

O imbróglio também pode deixar a política monetária brasileira restritiva por mais tempo do que o imaginado, diante de dúvidas sobre os efeitos na inflação e no crescimento global, afirmam os entrevistados pela reportagem.

A tarifa de 50% faz com que o mercado financeiro questione todos os motivos pelos quais a Bolsa brasileira conseguiu atrair fluxo no primeiro semestre de 2025, segundo o estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves. “Agora o Brasil sai como o pior entre todos os países em termos de tarifas, e no curto prazo não vemos uma mudança para melhor, considerando que o governo fala em retaliar”, afirma.

A decisão de Trump de impor tarifas de 50% ao Brasil sugere um componente político e não técnico, pontua o codiretor de gestão da Azimut Brasil Wealth Management, Eduardo Carlier. Do ponto de vista econômico, a tarifa não seria justificada porque os EUA têm superávit comercial em relação ao Brasil.

Por isso a diversificação dos ativos por meio do processo mundial de rotação de carteiras, que ganhou força após o anúncio das primeiras tarifas de Donald Trump e beneficiou mercados emergentes como Brasil, pode perder força, acrescenta.

O economista-chefe do banco BV, Roberto Padovani, menciona que o desempenho da Bolsa brasileira é explicado muito pela tendência de crescimento global, principalmente no que se refere a matérias primas. Mas que, por ora, “o quadro geopolítico tem gerado incerteza”. Como cautela adicional, Padovani relembra que “o fiscal é sempre presente por causa da dívida do governo”.

Os entrevistados também observam maior incerteza sobre o resultado das eleições de 2026, ficando, por ora, descrentes quanto à sustentabilidade fiscal. Desde o anúncio de Trump, pesquisas como Genial/Quaest e Atlas/Bloomberg mostram ganhos de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Qualidade do fiscal sugere cautela para desenhar ciclo de quedas dos juros”, observa Carlier. Além disso, o Broadcast mostrou que a tarifa dos EUA pode afetar preços no Brasil de três formas, duas delas inflacionárias.

A Selic elevada — atualmente em 15% ao ano — torna o cenário desfavorável para investimento na Bolsa, pois tende a diminuir o valor das empresas, principalmente das mais endividadas, afirma Padovani.

Esses fatores trazem algum alerta ao fluxo que foi “bem importante” no primeiro semestre e ajudou a sustentar o Ibovespa ressalta Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Asset Management.

O Ibovespa recebeu R$ 26,4 bilhões em capital externo no primeiro semestre — o maior fluxo positivo para o período em três anos. Esse resultado contribuiu para uma valorização de 15,44%, o melhor rali da Bolsa em um primeiro semestre desde 2016.

Ruídos como uma eventual demissão do presidente do Federal Reserve (Fed) por Trump, ainda que legalmente quase impossível, também elevam o grau de incerteza e têm reforçado a cautela. “Há uma discussão de interferência de Trump no Fed, e isso gera esses ruídos, apesar de sabermos que o Fed tem uma certa blindagem”, cita Ashikawa.

Outro ponto de atenção é a relação ruidosa entre o Executivo e o Legislativo, sobretudo após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinar o retorno da vigência do decreto do Executivo que aumentou a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

“A questão envolvendo o IOF é outro ponto que gera mais incerteza e volatilidade”, afirma o economista da Principal Asset.

Como ainda não se vislumbra uma solução para o imbróglio das tarifas, a expectativa é de volatilidade nos ativos brasileiros, com investidores no “modo São Tomé” — esperar para ver o que acontecerá.

“A vontade de diversificar diminuiu, mas não foi embora. Pausa para avaliar os efeitos disso e voltar a incentivar a alocação depois. Ainda tem um componente de valuation interessante e de diversificação”, diz Carlier, da Azimut Brasil.

O Bradesco BBI crava que a Bolsa brasileira tem as ações mais baratas globalmente, portanto com valuation ainda atraente, o que ajuda a manter o Brasil como top pick (principal escolha) da América Latina. A expectativa da casa, segundo relatório, é de que haverá novo rali do Ibovespa no segundo semestre de 2025, conforme o ciclo de flexibilização monetária e as eleições se aproximam.

Para Padovani, se houver sinal claro sobre quando o ciclo de afrouxamento monetário começará, a tendência é que isso favoreça o interesse de investidores para a Bolsa. “Mas tem de olhar para o risco. Será que o risco vai permitir a volta de capital soberano?”, questiona o economista-chefe do BV.

Já Castro, da Avenue, afirma que os principais gatilhos para um eventual retorno do fluxo externo ao Brasil são as eleições de 2026 ou a sinalização de que Brasil e EUA cheguem a algum tipo de acordo tarifário.

