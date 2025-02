Concurso do Superior Tribunal Militar conta com 80 vagas e salários de até R$ 14,8 mil Seleção vai preencher cargos de analista e técnico judiciário; inscrições começam no dia 7 de março Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 28/02/2025 - 09h21 (Atualizado em 28/02/2025 - 10h14 ) twitter

Incrições começam no dia 7 de março Joel Rodrigues/Agência Brasil/Arquivo

O STM (Superior Tribunal Militar) publicou nesta sexta-feira (28) o edital para o novo concurso público da Corte. No total, são ofertadas 80 vagas para candidatos com ensino superior, com nomeação imediata. As inscrições ocorrem entre os dias 7 de março e 4 de abril. A remuneração inicial pode chegar a R$ 14,8 mil.

A banca responsável pelo certame será o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), e a seleção contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas , de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; Prova discursiva , de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Analista Judiciário ;

, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de ; Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o Cargo 9: Técnico Judiciário — Área: Administrativa — Especialidade: Agente da Polícia Judicial.

▶️ ACESSE O EDITAL DO CONCURSO AQUI

As provas serão aplicadas em todas as 27 capitais, bem como nas cidades de Juiz de Fora (MG), Santa Maria (RS) e Bagé (RS). Além disso, o edital estabelece uma carga horária de 40 horas semanais. As oportunidades são para atuar nas áreas de Administração, Tecnologia da Informação, Comunicação Social, Contabilidade, entre outras.