Confiança da indústria fica estável em agosto, após quatro meses seguidos de alta, diz FGV Segundo o levantamento, em médias móveis trimestrais, o índice avançou 1,2 ponto, quarta alta consecutiva, para 100,6 pontos Economia|Do R7, em Brasília 28/08/2024 - 09h36 (Atualizado em 28/08/2024 - 09h36 ) ‌



Índice ficou estável em 101,7 pontos em agosto Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

O ICI (Índice de Confiança da Indústria) se manteve estável em 101,7 pontos em agosto, após quatro meses seguidos de alta, informou nesta quarta-feira (28) o Ibre (Instituto Brasileiro de Economia) da FGV (Fundação Getulio Vargas). Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 1,2 ponto, quarta alta consecutiva, para 100,6 pontos.

A FGV informou que o resultado de agosto reflete a relativa estabilidade nas avaliações tanto sobre a situação atual como nas expectativas em relação aos próximos meses.

O economista Stéfano Pacini, do FGV-Ibre, avaliou que o resultado do mês é uma espécie de compensação após um período de seguidas melhoras na demanda e redução dos estoques. “Apesar da interrupção do ciclo de altas, o empresário do setor segue com perspectivas positivas relacionadas ao ambiente de negócios para o fim do ano”, explicou.

Em agosto, houve alta da confiança em 11 dos 19 segmentos industriais pesquisados pelo levantamento. O ISA (Índice Situação Atual) variou -0,1 ponto, para 103,6 pontos. O Índice de Expectativas (IE) registrou variação de +0,1 ponto, para 99,8 pontos, maior patamar desde novembro de 2021 (100,7 pontos).

Segundo Pacini, no cenário macroeconômico, apesar do fim do ciclo de quedas na taxa de juros, os indicadores de trabalho e renda continuam positivos e contribuem com o otimismo espalhados entre os segmentos, porém “acende um alerta para uma possível pressão de custos”.

*Em atualização