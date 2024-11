Consumo nos lares brasileiros sobe 3,5% em outubro, aponta Abras No ano, o indicador acumula alta de 2,67%; em comparação com o mesmo mês do ano passado, aumento foi de 2,9% Economia|Do Estadão Conteúdo 28/11/2024 - 12h15 (Atualizado em 28/11/2024 - 12h15 ) twitter

No ano, indicador acumula alta de 2,67% Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

O consumo nos lares brasileiros cresceu 3,5% em outubro em comparação com setembro. No ano, o indicador acumula alta de 2,67% de acordo com monitoramento da Abras (Associação Brasileira de Supermercados) divulgado nesta quinta-feira (28). Já na comparação com o mesmo mês do ano passado, a alta é de 2,9%.

Todos os indicadores são deflacionados pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e contemplam todos os formatos de supermercados.

“A escalada da inflação continuou pressionando os alimentos. O consumidor pesquisou preços, fez substituições de proteínas animais e trocou marcas de produtos básicos ao compor a cesta de abastecimento dos lares”, analisa o vice-presidente da Abras, Marcio Milan.

O aumento da empregabilidade ao longo do ano e os volumes de recursos injetados na economia também contribuíram para sustentar o consumo nos lares, afirmou Milan.

Cesta AbrasMercado

Em outubro, os preços da cesta AbrasMercado subiram 2,44% em comparação com setembro. A variação do indicador é a maior para o mês de outubro desde 2020 (3,56%) e a mais elevada dos últimos 30 meses. Ela é superior à alta vista em abril de 2022, de 3,4%, com a disparada do preços internacionais com o conflito da Ucrânia e da Rússia.

O indicador mede a variação de preços da cesta composta por 35 produtos de largo consumo: alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza.

Na média nacional, os preços da cesta passaram de R$ 739,44 para R$ 757,49. De janeiro a outubro a alta é de 4,83% e em 12 meses, de 7,30%.