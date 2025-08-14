Curso gratuito prepara micro e pequenas empresas paulistas para mercado internacional Iniciativa do SIMPI e do governo de São Paulo, com a Investe SP, oferece capacitação para ampliar exportações Economia|Do R7, em Brasília 14/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h37 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Curso gratuito Exporta SP capacita micro e pequenas empresas para o comércio exterior.

Oferece aulas online, mentorias e orientações sobre mercados internacionais e logística.

Objetivo é superar barreiras logísticas e culturais para facilitar exportações.

Inscrições abertas com vagas limitadas para empresários interessados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Objetivo do curso é fazer com que a empresa inicie ou expanda operações no comércio exterior Vosmar Rosa/MPOR - 23.10.2023

O Sindicato da Micro e Pequena Indústria (SIMPI Nacional), em parceria com o governo do estado de São Paulo, por meio da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade (Investe SP), está oferecendo o programa Exporta SP, voltado para empresários interessados em iniciar ou expandir operações no comércio exterior.

A capacitação gratuita reúne aulas online, mentorias individuais e orientações sobre acesso a mercados, adequação de produtos e embalagens, certificações, logística, processos aduaneiros, estratégias de negociação e marketing internacional.

Além disso, os participantes terão oportunidades de networking com empresários que atuam no setor.

Superação de barreiras

Parceiro institucional da Investe SP, o SIMPI atua na promoção de iniciativas voltadas ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas (MPEs). O objetivo é auxiliar na superação de barreiras logísticas e culturais, bem como no cumprimento de exigências legais para a exportação.

Segundo Joseph Couri, presidente do SIMPI Nacional, “o Exporta SP é uma oportunidade para que micro e pequenas empresas aprendam, de forma prática e acessível, as estratégias necessárias para ganhar competitividade fora do país”.

“Ao apoiar programas como este, reforçamos nosso compromisso com o crescimento sustentável das empresas e com o fortalecimento da economia brasileira”, explica Couri.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo formulário disponível neste link. As vagas são limitadas.

