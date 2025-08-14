Curso gratuito prepara micro e pequenas empresas paulistas para mercado internacional
Iniciativa do SIMPI e do governo de São Paulo, com a Investe SP, oferece capacitação para ampliar exportações
O Sindicato da Micro e Pequena Indústria (SIMPI Nacional), em parceria com o governo do estado de São Paulo, por meio da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade (Investe SP), está oferecendo o programa Exporta SP, voltado para empresários interessados em iniciar ou expandir operações no comércio exterior.
A capacitação gratuita reúne aulas online, mentorias individuais e orientações sobre acesso a mercados, adequação de produtos e embalagens, certificações, logística, processos aduaneiros, estratégias de negociação e marketing internacional.
Além disso, os participantes terão oportunidades de networking com empresários que atuam no setor.
Superação de barreiras
Parceiro institucional da Investe SP, o SIMPI atua na promoção de iniciativas voltadas ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas (MPEs). O objetivo é auxiliar na superação de barreiras logísticas e culturais, bem como no cumprimento de exigências legais para a exportação.
Segundo Joseph Couri, presidente do SIMPI Nacional, “o Exporta SP é uma oportunidade para que micro e pequenas empresas aprendam, de forma prática e acessível, as estratégias necessárias para ganhar competitividade fora do país”.
“Ao apoiar programas como este, reforçamos nosso compromisso com o crescimento sustentável das empresas e com o fortalecimento da economia brasileira”, explica Couri.
As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo formulário disponível neste link. As vagas são limitadas.
