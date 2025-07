Estados anunciam medidas para ajudar empresas afetadas por tarifaço de Trump Tarifa de 50% entra em vigor em 1º de agosto, mas governo federal ainda tenta reverter medida Brasília|Do R7 23/07/2025 - 11h52 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h01 ) twitter

Tarifas vão atingir todos os setores que exportam para os EUA Wilson Dias/Agência Brasil

Antes mesmo do tarifaço anunciado pelos Estados Unidos entrar em vigor, alguns estados já se adiantaram e começaram a publicar medidas para socorrer os empresários que vão ser atingidos. A tarifa de 50% começa a valer em 1° de agosto, mas o governo federal ainda tenta negociar para que a medida seja revista. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo também estuda medidas para amenizar os efeitos da taxa. No entanto, governadores opositores saíram na frente.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), anunciou em reunião com empresários na tarde de terça-feira (22), linhas de crédito para amenizar os efeitos das novas taxas. São três fundos que poderão ser acessados por empresas atingidas. “Somos um estado que busca todos os mecanismos para auxiliar os empresários e os trabalhadores goianos. Essa é minha primeira preocupação como governador”, disse o governador.

O primeiro é o Fundo Creditório, criado para apoiar os segmentos da economia goiana que mais exportam para os Estados Unidos. Nesta modalidade, são previstos R$ 314 milhões em créditos de ICMS e R$ 314 milhões provenientes de apoiadores do mercado financeiro que queiram aportar no fundo.

A segunda opção é a utilização do Fundo de Equalização para o Empreendedor (Fundeq), criado em 2020 com o objetivo de fornecer recursos financeiros para subsidiar o pagamento de encargos em operações de crédito.

‌



Também será possível utilizar o Fundo de Estabilização Econômica do Estado de Goiás, uma reserva financeira que pode ser usada em momentos de crise econômica para garantir a continuidade de serviços essenciais.

São Paulo também anunciou medidas

Ontem, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também anunciou medidas para ajudar os empresários. A Linha Giro Exportador vai disponibilizar R$ 200 milhões em crédito com juros subsidiados para empreendedores que mantêm relações comerciais com o mercado norte-americano.

‌



“Estamos disponibilizando ao empresariado paulista um conjunto de medidas para preservar a operação das empresas e os empregos gerados por elas. Uma delas é essa nova linha de crédito, que oferece condições facilitadas e taxas reduzidas para garantir fôlego financeiro às empresas que podem ser impactadas por uma possível nova tarifa”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

O plano oferece condições especiais como taxas a partir de 0,27% ao mês + IPCA, prazo de até 60 meses para pagamento, carência de até 12 meses e limite de financiamento de até R$ 20 milhões por cliente.

