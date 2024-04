Defensoria Pública do DF autoriza realização de concurso com sete vagas e cadastro de reserva Autorização foi publicada no Diário Oficial do DF desta quarta-feira; salário atual do cargo é de R$ 5.241,22

Economia|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 03/04/2024 - 16h18 (Atualizado em 08/04/2024 - 07h05 ) twitter

