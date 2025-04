Desemprego entre jovens de 18 a 24 anos recua de 25,2% para 14,3% em cinco anos Estudo do Ministério do Trabalho analisa ocupação, desemprego, informalidade, estágios e aprendizes entre adolescentes e jovens de 14 a 24 anos Economia|Do R7, em Brasília 29/04/2025 - 10h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 10h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adolescentes e jovens de 14 a 24 anos são 33,6 milhões de pessoas Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

O desemprego entre jovens de 18 a 24 anos caiu de 25,2% no final de 2019 para 14,3% no último trimestre de 2024, segundo a pesquisa divulgada pelo Ministério do Trabalho. A redução expressiva representa queda de 4,8 milhões para 2,4 milhões no número de desempregados da faixa etária.

A maior retração nas taxas ocorreu nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. No Sudeste, a taxa recuou de 26,5% para 14%; no Sul, de 17,5% para 8,2%; no Centro-Oeste, de 23,5% para 12,5%. As regiões Nordeste e Norte também registraram queda, ainda que em ritmo mais moderado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O estudo analisa ainda o cenário da ocupação juvenil no país. O número de jovens de 14 a 24 anos ocupados cresceu de 14,2 milhões para 14,5 milhões no mesmo período. A informalidade entre esses trabalhadores diminuiu de 48% para 44%, embora continue alta no Norte e Nordeste, onde alcança 60%.

A pesquisa também aponta avanço no número de estagiários, que passou de 642 mil em 2023 para 990 mil em 2025, com predomínio feminino. Já o número de aprendizes atingiu 633.720 em fevereiro de 2025, com média salarial de R$914,59.

‌



Meninas fora do trabalho

A condição de não estudam e não trabalham representa os menores números da série. No 4º trimestre de 2024, alcançava 1,962 milhões de meninos de 18 a 24 anos e e 3,317 milhões de meninas de 18 a 24 anos, parte significativa delas com filhos pequeno. Segundo a subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho, Paula Montagner, muitos jovens, principalmente as meninas e mulheres, continuam em casa cuidando dos irmãos ou dos próprios filhos. “Quando a gente olha para o mercado de trabalho, ela não está lá, ela não tá gerando renda. E goje nçao estar estudando possa a vir ser um problema no futuro”, afirma.

Inteligência artificial

Outro tema abordado é o impacto da inteligência artificial sobre o mercado de trabalho. O documento indica que ocupações de suporte administrativo e de escrituração são as mais suscetíveis à automação, enquanto reforça a necessidade de maior qualificação técnica e tecnológica entre os jovens.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Entre os motivos para desligamentos voluntários, os principais são a busca por novos empregos, insatisfação salarial, estresse relacionado ao ambiente de trabalho e falta de reconhecimento. Problemas éticos e ausência de flexibilidade na jornada também aparecem entre as causas apontadas.

O estudo enfatiza ainda a necessidade de elevar a escolaridade, fortalecer a articulação entre educação e trabalho e ampliar o acesso à formação em novas tecnologias, especialmente para jovens fora do mercado e para jovens mães.

‌



Veja os principais números:

População jovem: 33,6 milhões (16% do total)

Taxa de desemprego: queda de 25,2% (2019) para 14,3% (2024)

Informalidade: redução de 48% para 44% (exceto Norte/Nordeste com 60%)

Estágios: crescimento de 642 mil (2023) para 990 mil (2025), com predominância feminina

Aprendizes em TI aumentaram 127% entre 2022-2024

75% dos estagiários vinculados ao ensino superior

36% dos jovens trocaram de emprego por salários baixos

26% citaram saúde mental como fator decisivo

28% mencionaram questões éticas nas empresas

20% buscaram maior flexibilidade de horários

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp